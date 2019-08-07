Фото: Олег Яровиков В Башкирии увеличилось число лосей, белок и зайцев, стало меньше косуль и кабанов Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 авг 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии увеличилась численность лосей, белок, зайцев, лисиц, волков, медведей, рысей, барсуков, бобров, но стало меньше кабанов, глухарей, тетеревов и рябчиков. Данные о численности приводятся в докладе Минэкологии республики.

В 2017 году лосей было 22,4 тысячи, в 2018 — 24,6 тысячи, кабанов — 8,6 тысяч, стало 7,4 тысячи, косуль было 21,3 тысячи, стало 20,8 тысячи. Популяция белок увеличилась с 12,1 тысячи до 14,2 тысячи особей, а зайцев стало больше на три тысячи: с 27,1 до 30,1 тысячи особей. Лисицы увеличили свою численность на 800 особей — с 8 тысяч до 8,8 тысячи, волков насчитали 677 (было 468), медведей стало больше на 200 особей — с 2,2 тысячи до 2,4 тысячи. Сократилась численность глухарей с 45,4 тысячи до 38,3 тысячи, тетеревов — с 209,6 тысячи до 168,7 тысячи, рябчиков — с 94,9 тысячи до 91,5 тысячи особей.

Общее количество видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Башкортостана, всего 90, из них 31 — млекопитающие, 59 — птицы.

Общая площадь охотничьих угодий республики на 31 декабря 2018 года составляет 13150,1 тыс. га, в том числе предоставленная для использования охотничьими животными юридическим лицам — 8596,6 тыс. га (65,4%), индивидуальным предпринимателям — 320,4 тыс. га (2,4%). Площадь общедоступных охотничьих угодий — 4233,1 тыс. га (32,2%).

Лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Башкортостана на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года в количестве составляет: лось — 1692 особи, косуля сибирская — 1356, рысь — 20, медведь бурый — 295, барсук — 549.