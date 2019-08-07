Фото: Минэкологии РБ И.о. министра природопользования и экологии Башкирии стал Урал Искандаров Фото: Минэкологии РБ

УФА, 7 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня в Министерстве природопользования и экологии Башкирии представили нового руководителя. Исполняющим обязанности министра стал Урал Искандаров. Соответствующий указ подписан врио Главы республики Радием Хабировым.

Прежде пост руководителя природоохранного ведомства занимал Мирхайдар Фатхуллин. Он был назначен на эту должность в ноябре 2018 года. Спустя семь месяцев, в июле он подал в отставку. Причиной стали недоработки в наведении порядка в сфере незаконной добычи строительного камня в Зауралье.

Справка: Искандаров Урал Салаватович родился 10 декабря 1966 года в Уфе. Окончил Башкирский государственный университет, Кубанский государственный аграрный университет, кандидат юридических наук. Трудовую деятельность начал в 1984 году монтажником связи Уфимского участка СМУ треста «Волгоэлектросетьстрой». Работал слесарем СУ-2 треста крупнопанельного домостроения, заведующим хозяйством Государственного арбитража БАССР, ведущим специалистом, затем судьей Арбитражного суда Республики Башкортостан.