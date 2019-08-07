Фото: glavarb.ru Радий Хабиров: «Туризм – это серьезная отрасль нашей экономики» Фото: glavarb.ru

УФА, 7 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров назвал туризм в республике очень серьезной отраслью экономики и подчеркнул, что будет заниматься этой сферой постоянно. Этому вопросу рководитель региона посвятил совещание с главами профильных министерств, ведомств и представителями туриндустрии.

«Мы обладаем уникальным туристическим потенциалом, но всё остальное, начиная с инфраструктуры, информирования и т.д., ему не соответствует. У нас действительно есть якорные точки, но для их развития нужно будет время, — отметил Радий Хабиров. — Одновременно нам надо насыщать содержанием то, что уже есть. Мне кажется, это ещё до конца не сделано. Мы с вами единодушны в одном: такой высокий потенциал, как наш, грех не использовать».

В Башкирии в рамках Концепции развития туризма планируют создать уникальные туробъекты, организовать крупные события, наладить системную работу по деловому туризму, сформировать инфраструктуру, разработать комплексные турмаршруты «под ключ» и продвинуть туристические продукты на внешний рынок.

В общенациональном туристическом рейтинге Башкортостан вошёл в Топ-10 регионов-лидеров. Республика также занимает ведущие места в стране и ПФО по объему турпотока, размеру платных услуг населению в сфере туризма, количеству гостиниц, санаториев и иных средств размещения.

Напомним, с 2018 года в регионе существует туристический бренд Terra Bashkiria, который позднее был признан одним из лучших российских брендинговых проектов за последнее десятилетие.