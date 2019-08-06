Экологи Башкирии рассказали, кто и чем загрязняет водоемы республики

УФА, 6 авг 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Соединения марганца, железа, меди, никеля, органические соединения — основные загрязняющие вещества рек Башкирии. Республиканские экологи опубликовали ежегодный доклад о состоянии природных ресурсов и окружающей среды.

В 2018 году улучшилось качество воды в реке Белой. Из состояния «грязная» и «очень загрязненная», по составу веществ специалисты перевели воду из Белой в пределы третьего класса — «загрязненная».

В основном, это соединения марганца и нефтепродукты, сульфаты, соединения железа, меди, хлориды, азот аммонийный и нитритный. В числе критических показателей — соединения марганца: концентрация вредных веществ достигает в некоторых пробах 14 ПДК. Экологи фиксируют и увеличение концентрации соединений железа. Ниже Белорецка (база отдыха «Арский камень»), в воду попадают стоки с «Белорецкого металлургического комбината», «Белорецкого завода рессор и пружин», «Водоканала Белорецка».

Ниже Мелеуза фиксируется рост концентрации соединений меди до 4 ПДК. В районе Уфы в Белой наблюдается повышенная концентрация соединений марганца от 12 до 17 ПДК. Реку загрязняют промстоки Уфы, МУП «Водоканал» Благовещенска (коммунальные стоки). Река Шугуровка загрязняется аварийными сбросами с предприятий ЖКХ, смывами с жилой и промышленной зон Уфы. Концентрация соединений марганца достигает 26 ПДК в максимальном значении, во всех пробах воды превышает 10 ПДК.

Нугушское водохранилище загрязняется смывами с рекреационных зон — ФОК «Звездный» и «Авиатор». Реку Кама на Нижнекамском водохранилище в районе села Андреевка загрязняют стоки ООО «Камводсервис» и неорганические стоки нефтедобывающих и сельскохозяйственных предприятий.