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6 августа Вторник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии на озере Аслыкуль ухудшилось качество воды

ОБЩЕСТВО

УФА, 6 авг 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии на озере Аслыкуль ухудшилось качество воды. Водоем загрязняется неорганизованными стоками с агропромышленных предприятий, смывами с территорий населенных пунктов и рекреационных зон. Это следует из государственного доклада Минэкологии Башкирии о состоянии природных ресурсов и окружающей среды.

Из «слабо загрязненной» экологи перевели воду Аслыкуля в «загрязненную». В воде превышена концентрация соединений марганца в три раза от нормативной, концентрация солей серной кислоты превышает природный фон в девять раз.

Резко увеличилась концентрация трудноокисляемых органических веществ и соединений меди до двух ПДК.

Соединения цинка, железа, азота, фенола и никеля в воде Аслыкуля не обнаружены.

Теги: экология, водные ресурсы, водные объекты
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