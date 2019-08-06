УФА, 6 авг 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии на озере Аслыкуль ухудшилось качество воды. Водоем загрязняется неорганизованными стоками с агропромышленных предприятий, смывами с территорий населенных пунктов и рекреационных зон. Это следует из государственного доклада Минэкологии Башкирии о состоянии природных ресурсов и окружающей среды.

Из «слабо загрязненной» экологи перевели воду Аслыкуля в «загрязненную». В воде превышена концентрация соединений марганца в три раза от нормативной, концентрация солей серной кислоты превышает природный фон в девять раз.

Резко увеличилась концентрация трудноокисляемых органических веществ и соединений меди до двух ПДК.

Соединения цинка, железа, азота, фенола и никеля в воде Аслыкуля не обнаружены.