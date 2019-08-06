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Группа китайских телевизионщиков снимает репортаж об Уфе в рамках формата «Волга-Янцзы»

ОБЩЕСТВО
Фото: Раиф Бадыков

Группа китайских телевизионщиков снимает репортаж об Уфе в рамках формата «Волга-Янцзы» Фото: Раиф Бадыков

УФА, 6 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе с рабочим визитом находится съемочная группа Общественного телевидения провинции Аньхой (КНР). Китайские коллеги намерены сделать серию репортажей о культуре российских регионов, сотрудничающих с провинцией Аньхой, и о своих земляках, делающих бизнес в России. Также они посетят Санкт-Петербург и Москву. В 2017 году Башкирия и Аньхой заключили соглашения в рамках сотрудничества регионов ПФО и провинций среднего и верхнего течения реки Янцзы (формат «Волга-Янцзы»).

Как сообщил замруководителя Агентства по делам печати и СМИ Башкирии Артур Валеев, в Уфе группа из четырех сотрудников Аньхойской ТРК посетит редакцию газеты «Республика Башкортостан», телеканал БСТ, компанию «Еврокара плюс» — официального российского дистрибьютора автопогрузчиков JAC, производимых в Аньхое.

В мае 2018 года БСТ провело «Неделю телевидения провинции Аньхой», показав такие документальные фильмы, как «История развития электронной коммерции в провинции Аньхой», «Типичная еда севера провинции Аньхой», «Знакомство с провинцией Аньхой на высокоскоростном поезде», «Одна из четырех драгоценностей китайского рабочего кабинета», «Высокие горы Хуаншань», «Память о Сяогане на фоне семейной фотографии».

Провинция Аньхой находится в средневосточной части Китая, ее площадь 140 тысяч кв. км, население — 70 млн человек (Башкирия: 143 тыс. кв. км, 4,05 млн чел.). Административный центр и крупнейший город — Хэфэй. Приоритетные сферы экономики региона — сельское хозяйство, машиностроение, технологии. Также Аньхой является популярным туристическим направлением.

Теги: Аньхой, КНР, Волга-Янцзы, телевидение, международное сотрудничество, соглашения
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