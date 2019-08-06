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В Башкирии восьмиклассник спас тонувшую на реке женщину

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Альшеевского района

В Башкирии восьмиклассник спас тонувшую на реке женщину Фото: администрация Альшеевского района

УФА, 6 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Восьмиклассник из башкирского лицея им. М.Бурангулова села Раевский Альшеевского района Рамзиль Шарипов спас тонувшую на реке женщину. Школьника наградили в администрации района.

25 июля мальчик отдыхал с друзьями на берегу реки Дёма. Плавая, он вдруг услышал крик с берега: «Мальчики, помогите, там женщина тонет!». Не раздумывая, Рамзиль бросился на помощь. На середине реки подросток вытащил на поверхность воды потерявшую сознание женщину, но вынести пострадавшую на берег ему было не по силам. На помощь пришли мужчины, находившиеся на берегу. Вместе они вытащили женщину на берег, оказали первую помощь и вызвали медработников.

«10 минут у меня сердце не билось, и я не дышала…», — позже напишет о своем спасении в соцсетях Зиля Якупова.

За смелость и мужество, проявленные при спасении утопающего, за неравнодушие к чужой беде глава Альшеевского района Дамир Мустафин вручил Рамзилю Шарипову благодарственное письмо и памятный подарок.

«Думаю, что на моем месте каждый поступил бы так же», — передают слова юного героя «Альшеевские вести».

Теги: спасение утопающих
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