Фото: ММПС по РБ Чикуновы из Салавата представят Башкирию на Всероссийском форуме молодых семей Фото: ММПС по РБ

УФА, 6 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Семья Чикуновых из города Салавата представит Башкирию на Всероссийском форуме молодых семей в Пскове.

Глава семейства Данил Чикунов трудится на заводе «Битум» оператором технологической установки пятого разряда, супруга Екатерина — мастер маникюра в салаватском салоне красоты. Помогать родителям будет четырехлетняя дочь Валерия, которая посещает не только детский сад, но и театральный кружок. Малышка уже определилась с будущей профессией актрисы.

О Всероссийском форуме молодых семей Чикуновы узнали от знакомых и, не раздумывая, решили принять участие. Салаватцы подготовили яркую визитку. Неоднократно репетировали ее в поезде, по дороге на форум в Псков.

«Везём с собой флаг Республики Башкортостан и национальные костюмы, чтобы познакомить всех с нашей культурой, чтобы вся Россия знала, что люди из Башкортостана самые семейные и дружелюбные», — цитирует пресс-служба регионального Минспорта Екатерину Чикунову.

На форуме Чикуновы будут пропагандировать институт семьи, здоровый образ жизни и делиться семейными ценностями.