Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.05 ↑

EUR 72.37 ↓

6 августа Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Чикуновы из Салавата представят Башкирию на Всероссийском форуме молодых семей

ОБЩЕСТВО
Фото: ММПС по РБ

Чикуновы из Салавата представят Башкирию на Всероссийском форуме молодых семей Фото: ММПС по РБ

УФА, 6 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Семья Чикуновых из города Салавата представит Башкирию на Всероссийском форуме молодых семей в Пскове.

Глава семейства Данил Чикунов трудится на заводе «Битум» оператором технологической установки пятого разряда, супруга Екатерина — мастер маникюра в салаватском салоне красоты. Помогать родителям будет четырехлетняя дочь Валерия, которая посещает не только детский сад, но и театральный кружок. Малышка уже определилась с будущей профессией актрисы.

О Всероссийском форуме молодых семей Чикуновы узнали от знакомых и, не раздумывая, решили принять участие. Салаватцы подготовили яркую визитку. Неоднократно репетировали ее в поезде, по дороге на форум в Псков.

«Везём с собой флаг Республики Башкортостан и национальные костюмы, чтобы познакомить всех с нашей культурой, чтобы вся Россия знала, что люди из Башкортостана самые семейные и дружелюбные», — цитирует пресс-служба регионального Минспорта Екатерину Чикунову.

На форуме Чикуновы будут пропагандировать институт семьи, здоровый образ жизни и делиться семейными ценностями.

Теги: Чикуновы, Салават, Всероссийский форум молодых семей
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии пропавшего без вести пять месяцев назад 22-летнего парня нашли мертвым
Пять месяцев волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт. Башкортостан» и полицейские искали пропавшего без вести жителя Баймака Радамира Яркинба
В Белебеевском районе Башкирии монтажник сорвался с 30-метровой вышки
В Белебеевском районе республики при проведении работ с 30-метровой вышки сорвался монтажник. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», 23-летний работник одн
Радий Хабиров призвал жителей Башкирии не верить слухам об экологической катастрофе
Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров призвал жителей Башкирии не верить слухам об экологической катастрофе на реке Изяк в Благовещенском районе респуб
Камуфляжное платье и тельняшка: в Башкирии влюбленные сыграли свадьбу в стиле ВДВ
В День Воздушно-десантных войск влюбленные из Нуримановского района Башкирии сыграли свадьбу в стиле ВДВ, сообщает Госкомитет РБ по делам юстиции. В э
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть