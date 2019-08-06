Чикуновы из Салавата представят Башкирию на Всероссийском форуме молодых семей
Чикуновы из Салавата представят Башкирию на Всероссийском форуме молодых семей Фото: ММПС по РБ
УФА, 6 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.
Семья Чикуновых из города Салавата представит Башкирию на Всероссийском форуме молодых семей в Пскове.
Глава семейства Данил Чикунов трудится на заводе «Битум» оператором технологической установки пятого разряда, супруга Екатерина — мастер маникюра в салаватском салоне красоты. Помогать родителям будет четырехлетняя дочь Валерия, которая посещает не только детский сад, но и театральный кружок. Малышка уже определилась с будущей профессией актрисы.
О Всероссийском форуме молодых семей Чикуновы узнали от знакомых и, не раздумывая, решили принять участие. Салаватцы подготовили яркую визитку. Неоднократно репетировали ее в поезде, по дороге на форум в Псков.
«Везём с собой флаг Республики Башкортостан и национальные костюмы, чтобы познакомить всех с нашей культурой, чтобы вся Россия знала, что люди из Башкортостана самые семейные и дружелюбные», — цитирует пресс-служба регионального Минспорта Екатерину Чикунову.
На форуме Чикуновы будут пропагандировать институт семьи, здоровый образ жизни и делиться семейными ценностями.