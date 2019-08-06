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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

АПЭК: Радий Хабиров попал в рейтинг глав субъектов РФ с «очень сильным влиянием»

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

АПЭК: Радий Хабиров попал в рейтинг глав субъектов РФ с «очень сильным влиянием» Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций в июле 2019 года включили врио главы Башкирии Радия Хабирова в список глав субъектов РФ с «очень сильным влиянием».

Составители рейтинга уточнили, что Хабиров по сравнению с июнем поднялся с 26 места на 19-е, тем самым перебравшись на ступени губернаторов с сильным влиянием.

«Врио главы Башкирии переходит в группу с очень сильным влиянием на фоне встречи с Дмитрием Медведевым и поддержки главой правительства инициативы о создании особой экономической зоны в Ишимбае», — уточнили эксперты.

Открывает рейтинг глав с «очень сильным влиянием» мэр Москвы Сергей Собянин, на втором месте — глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, на третьем — президент Татарстана Рустам Минниханов. Замыкает список губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Теги: Радий Хабиров, рейтинг, Агентство политических и экономических коммуникаций
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