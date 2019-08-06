Башкирия в федеральных СМИ: Уникальный судебный процесс в Уфе, «Месси, как тебе такое?»

УФА, 6 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Топ-20 рейтинга влияния глав субъектов вошли губернаторы из шести регионов Приволжского федерального округа, в том числе Башкирии.

Кто самый влиятельный? ИА REGNUM со ссылкой на аналитический доклад АПЭК передает, что по итогам июля 2019 года «в губернаторский Топ-10 из Поволжья вошли глава Татарии Рустам Минниханов, который занял третье место, а также глава Самарской области Дмитрий Азаров и глава Мордовии Владимир Волков, которые оказались соответственно на седьмом и девятом местах». «В двадцатку глав регионов с «очень сильным влиянием» вошли также ещё три губернатора из Поволжья: на 15-м месте — нижегородский губернатор Глеб Никитин, на 18-й строчке — глава Удмуртии Александр Бречалов, на 19-й позиции — исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров», — говорится в сообщении и отмечается, что «самый высокий рост (+8 позиций) показал Денис Паслер, за ним следует Радий Хабиров (+7 позиций), переместившись с 26-го места и покинув группу «Сильное влияние».

Для тушения лесных пожаров. В Башкирии выделят на 34,5 млн рублей больше для покупки лесопожарной техники в рамках нацпроекта «Экология», сообщила «Лента.ру». Всего в 2019 году на покупку техники для тушения лесных пожаров в республике направят более 44 млн рублей. На эти деньги закупят автоцистерны, передвижную авторемонтную мастерскую, лесопожарный трактор, тягач с полуприцепом и другую технику — всего пятнадцать единиц, уточняется в сообщении. К концу года оснащенность лесопожарной техникой планируется увеличить с 83 процентов до 87-ми. В 2024-м этот показатель должен составить 100%. Средства выделяются в рамках реализации нацпроекта «Экология» и федерального — «Сохранение лесов».

Где быстрее всего подорожали новостройки. Цены на квартиры на первичном рынке России за год выросли на 10%, узнал News.ru и пояснил, что «динамика объясняется переходом рынка новостроек на работу по эскроу-счетам». «При этом Уфа, Самара и Красноярск оказались городами, в которых отмечен самый быстрый рост цен на квартиры в новостройках», — говорится в сообщении. Метр первичной недвижимости в процессе реализации вырос в этих городах на 12%, 11,4 и 7,9% соответственно. Показатели Москвы и Санкт-Петербурга составили 5,5 и 4% соответственно.

Проверено — «Халяль». В Уфе на мясном рынке открылась лаборатория, где проверяют товар на соответствие стандарту «Халяль», передает ОТР. Там поставщики, фермеры и предприниматели могут получить сертификат качества своей продукции. Ветеринары проверяют, стоит ли мясо на учете в единой автоматизированной системе «Меркурий», затем начинают проверку качества по правилам ислама. «Одно из главных требований — животное должно быть убито внезапно и быстро, исключительно ножом, а не электротоком. Если у покупателей есть сомнения в качестве, они могут принести мясо на экспертизу индивидуально. Это бесплатно», — пояснили на телеканале.

Дело о пожаре в шахте. В Соликамске начались слушания по делу о гибели горняков во время пожара на строящемся стволе калийной шахты в декабре прошлого года. Как сообщили «Вести.ру», «пятерых подсудимых — все они сотрудники подрядной организации из Башкирии "Управление строительства-30" — обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшем смерть двух и более лиц. Максимальное наказание по данной статье — до 7 лет лишения свободы». Отмечается, что только один из подсудимых полностью признал свою вину, а сам судебный процесс обещает быть долгим — по делу проходит 86 свидетелей. «Трагедия произошла в ночь с 22 на 23 декабря прошлого года. Во время строительных работ в 4-м строящемся стволе Соликамского калийного рудоуправления-3 компании "Уралкалий" начался пожар, в результате 9 человек погибло»,- напомнили «Вести.ру».

Без вины виноватый. Тем временем в Башкирии отсидевший за чужое преступление пенсионер добивается оправдания. Как передали на НТВ, «житель Башкирии обратился в Верховный суд республики, чтобы добиться справедливости. 60 лет назад его признали виновным в вооруженном нападении и приговорили к тюремному сроку. Он провел за решеткой 13 лет, а затем выяснилось, что пострадавшие дали ложные показания». Спустя много лет это дело закрыли, но несправедливо осужденного мужчину так и не реабилитировали. Сейчас ему 82 года, и он до сих пор надеется на официальное оправдание. Сообщается, что происшествие, сломавшее ему жизнь, случилось в мае 1959 года. Тогда Фатхулла жил в селе Большие Каркалы в башкирском Зауралье. Ночью кто-то забрался в дом его соседей и изрезал лица трем спящим женщинам. В преступлении обвинили Исхакова, ранее судимого за кражу меда». «Спустя полвека в преступлении признался односельчанин и бывший друг Исхакова — Наиль Саитбаталов. В 2013 году он написал явку с повинной. Через год Саитбаталов умер, а его бывший друг и сейчас продолжает обивать пороги надзорных органов», говорится в сюжете и отмечается, что «этот судебный процесс длиной в полвека юристы называют уникальным и уверяют, что такого в отечественной судебной практике еще не было. Точку в этой долгой истории, возможно, поставит следующее заседание», предположили на телеканале.

Как Даниил Квят стал героем после трех лет неудач, разбирались «Известия». «Своим девятым местом по итогам 12 этапов сезона «Формулы-1» отечественный пилот Даниил Квят оправдал свое возвращение в главную гоночную серию мирового спорта. По мнению экспертов, несмотря на отдельные неудачи, россиянин достойно проводит первый сезон после возвращения в «Королевские гонки». На половине этапов 25-летний уроженец Уфы шесть раз попал в очковую зону, в том числе заняв третье место на Гран-при Германии», — рассказали в издании, напомнив при этом, что «Квят потерял место в составе Red Bull Racing после того, как на этапе в Сочи в 2017 году протаранил одного из лидеров «Формулы-1» Себастьяна Феттеля, который в итоге закончил гонку». В минувшие выходные прошел 12-й этап в Венгрии. Именно на трассе в Будапеште пилот из Уфы завоевал свой первый подиум в 2015 году, добившись своего высшего достижения — второго места. «Сейчас он оказался пятнадцатым. Тем не менее это не помешало Квяту удержаться в первой десятке общего зачета. Ближайший этап «Формулы-1» пройдет в бельгийском Спа», — напомнили «Известия».

Почему Неделчару не перейдет в «Рому». Как стало известно Sport24, защитник «Уфы» Йонуц Неделчару не перейдет в «Рому» в текущее трансферное окно. «Клубам не удалось договориться по условиям трансфера. Высока вероятность, что румынский футболист останется в Уфе», — говорится в сообщении. Неделчару выступал за «Уфу» с начала 2018 года. В сезоне-2018/19 он провел за российский клуб 28 матчей в РПЛ и забил 1 гол.

«Месси, как тебе такое?» — так подписано видео, на котором запечатлен «сумасшедший гол игрока юношеской команды "Уфы"». Как пояснил «Спорт-Экспресс», «игрок "Уфы-2004" Никита Слобожанин отметился эффектным голом со штрафного в матче юношеских команд против "Ура- УРФА"». Это видео «Уфа» опубликовала в Instagram.