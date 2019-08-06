Фото: Минздрав РБ В Уфе началась бесплатная акция по обследованию на вирус папилломы Фото: Минздрав РБ

УФА, 6 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В женских консультациях Уфы стартовала бесплатная акция по обследованию на вирус папилломы человека. В ней могут участвовать женщины в возрасте от 30 до 39 лет, имеющие медицинский полис. Об этом сообщили в Минздраве Башкирии.

Вирус папилломы человека — самая распространённая инфекция, передаваемая половым путем. Может вызывать рак шейки матки, горла, женских и мужских половых органов. В России рак шейки матки занимает второе место среди злокачественных новообразований репродуктивной системы.