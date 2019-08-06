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В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание водителей за непропуск скорой

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание водителей за непропуск скорой Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 6 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Законы об ужесточении ответственности за непропуск машин скорой помощи на дороге к пациентам и воспрепятствование работе медиков вступают в силу в России 6 августа.

Штраф увеличили до пяти тысяч рублей. За нарушение также предусмотрено лишение прав на срок от трех месяцев до года.

Ранее за отказ пропустить машину скорой помощи с включенными мигалками и звуковым сигналом был предусмотрен штраф до 500 рублей или лишение прав на срок до трех месяцев.

Также в Уголовный кодекс вносится норма, согласно которой воспрепятствование деятельности медработников, повлекшее тяжкий вред здоровью пациента, карается лишением свободы на срок до двух лет, принудительными работами до двух лет или штрафом до 80 тысяч рублей. Если такие же действия повлекли смерть пациента, они будут наказываться тюремным сроком до четырех лет.

Штраф от четырех до пяти тысяч рублей будет применен в случаях, когда препятствование работе медиков не сказалось на здоровье пациента.

Теги: штрафы
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