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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии похоронили 25-летнего Ильмира Ханова, погибшего при задержании преступника

ОБЩЕСТВО

УФА, 5 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В селе Семилетка Дюртюлинского района прошла церемония прощания с 25-летним сержантом полиции Ильмиром Хановым. Проститься с погибшим пришли сотни его земляков — родственники, друзья, его девушка и простые односельчане. Напомним, Ильмир Ханов погиб 1 августа во время задержания вооруженного преступника в городе Сургут Ханты-Мансийского автономного округа.

На церемонии присутствовали заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по РБ полковник полиции Артур Сайфуллин и первый заместитель руководителя администрации Главы республики Ринат Баширов.

«Ильмир Ханов, исполняя свой служебный долг, проявляя мужество и героизм, защитил мирных жителей города и своего коллегу от неминуемой гибели. За свои идеалы ему пришлось отдать жизнь. Он является гордостью для жителей республики», — подчеркнул заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по РБ, полковник полиции Артур Сайфуллин.
Никто не мог и предположить, что окровавленный мужчина, которому хотели в ту ночь помочь полицейские, окажется вооруженным преступником. Сослуживцы Ильмира, которые специально приехали из Сургута, говорят, что он увел от линии огня своего товарища Александра Царегородцева и тем самым спас жизнь напарнику, но сам получил смертельные ножевые ранения.
«Ильмир мечтал служить в Патрульно-постовой службе. С самого начала, как он устроился к нам, коллектив принял его как родного. Любой мог обратиться к нему за помощью и каждый из сослуживцев был сам рад помочь этому прекрасному человеку», — рассказал заместитель командира батальона ППСП УМВД России по г. Сургут Павел Шихатов.
На прощание с героем из башкирского села Семилетка пришел весь личный состав ОМВД России по Дюртюлинскому району. Хоронили сержанта Ильмира Ханова со всеми воинскими почестями — под звуки оркестра Культурного центра МВД по РБ и выстрелы почетного караула.

Сержант полиции Ильмир Ханов был захоронен в нескольких километрах от родного села. Его имя пополнило трагический список полицейских, отдавших жизнь во имя служения Родине. В городе Сургут, где служил сержант, его сослуживцы планируют увековечить имя башкирского полицейского на мемориальной доске.

Теги: МВД
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