В Уфе определился состав Молодежного правительства Республики Башкортостан

Фото: пресс-служба Молодежного правительства РБ





Фото: пресс-служба Молодежного правительства РБ

УФА, 5 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Уфе, в конгресс-холле «Торатау», прошло первое заседание Молодежного правительства Республики Башкортостан. В заседании приняли участие представители администрации Главы и Правительства РБ, органов исполнительной власти, члены конкурсной комиссии и победители конкурса по формированию Молодежного правительства РБ.

На заседании были избраны председатель, заместитель и секретарь Молодежного правительства. Председателем стал Ислам Тухватуллин, его заместителем Алексей Прокофьев, секретарем — Айгуль Юлдашбаева.

По каждой отрасли был выбран свой министр из состава Молодежного правительства. Так, за экономическое развитие будет отвечать Гульназ Ишмухаметова, за земельные и имущественные отношения — Альберт Арсланов, за здравоохранение — Айгуль Нуриева, за предпринимательство и туризм — Азамат Байрамгулов, за образование — Александр Понамарев, за ЖКХ — Тимур Рамазанов, за культуру — Миляуша Шарипова, за спорт — Элина Хисамова.

Молодежное правительство будет собираться не реже одного раза в месяц, совместные встречи с аппаратом Главы РБ будут происходить не реже одного раза в квартал.

Справка. Молодежное правительство – это совещательный и консультативный орган при Правительстве Республики Башкортостан, осуществляющий деятельность на общественных началах. По итогам заочного и очного этапов 19 лучших участников отбора от 18 до 30 лет вошли в состав Молодёжного правительства Республики Башкортостан. В дальнейшем они пройдут стажировку и получат возможность начать карьеру на госслужбе. Молодежное правительство состоит из председателя, его заместителя, членов, избираемых сроком на два года.