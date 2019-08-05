Фото: Олег Яровиков Что нужно знать жителям Башкирии об избирательном бюллетене Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

На выборах Главы Республики Башкортостан, которые состоятся 8 сентября этого года, будет изготовлено 3 054 003 бюллетеней, в том числе для голосования с использованием КОИБов (комплексов обработки избирательных бюллетеней) — 354 850 бюллетеней. По заявкам территориальных избирательных комиссий часть бюллетеней изготовят на русском/башкирском и русском/татарском языках — 398 300 и 205 503 штук, соответственно, пояснили в республиканском Центризбиркоме.

Согласно постановлению ЦИК РБ, изготовить бюллетени для голосования на выборах Главы республики должны не позднее 30 августа. Не позднее 6 сентября бюллетени в установленном законодательством порядке передадут в участковые избирательные комиссии.

Количество бюллетеней на избирательном участке не может превышать более чем на 0,5 процента число избирателей, зарегистрированных на данном избирательном участке, и составлять менее 70 процентов от числа избирателей, включённых в списки избирателей на соответствующем избирательном участке на день передачи бюллетеней. Если ожидается, что на участке много избирателей проголосует по месту нахождения, то количество бюллетеней может быть увеличено по решению соответствующей комиссии.

На лицевой стороне всех бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией, в правом верхнем углу ставятся подписи двух членов участковой комиссии, которые заверяются печатью участковой избирательной комиссии.

Каждый избиратель получает один бюллетень для участия в одном голосовании. Но если в день выборов проводится несколько голосований на одном участке, то для каждого избиратель получает отдельный бюллетень. В единый день голосования 8 сентября в некоторых регионах республики будет проводиться несколько голосований. Например, некоторые жители города Нефтекамска получат на участке сразу три бюллетеня: для голосования за кандидатов на должность Главы республики, кандидатов на дополнительных выборах депутата Государственного Собрания — Курултая РБ по Комсомольскому избирательному округу № 16 и кандидатов на дополнительных выборах депутата Совета городского округа город Нефтекамск по одномандатному избирательному округу № 9.