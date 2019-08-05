Фото: Олег Яровиков В Башкирии участились случаи нападения диких животных на людей Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии участились случаи нападения животных на людей. С начала текущего года за антирабической помощью обратились 5723 человека, среди них 1851 ребенок до 17 лет, сообщает региональный Роспотребнадзор. В прошлом году показатель обращаемости был меньше на 8%.

К счастью, случаев гидрофобии не зарегистрировано. Последний случай заражения бешенством человека от животного произошел в 2013 году — источником инфекции была лиса.

По данным ветеринарной службы, в первом полугодии 2019 года зарегистрировано 11 случаев эпизоотических очагов бешенства в 11 населенных пунктах республики. Бешенство было выявлено у лис: в Шаранском, Дуванском и Бураевском районах, у рысей — в Бакалинском и Буздякском районах, у барсуков — в Уфе и Бижбулякском районе, у собаки в Миякинском районе, крупного рогатого скота — в Миякинском и Учалинском районах.

Пострадали от укусов, ослюнений дикими животными 57 человек, в том числе 16 детей.