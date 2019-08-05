Фото: ХК "Салават Юлаев" В центре Уфы в День болельщика ХК «Салават Юлаев» перекроют несколько улиц Фото: ХК "Салават Юлаев"

УФА, 5 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

22 августа с 16 до 22.30 часов в центре Уфы перекроют несколько улиц. Ограничение движения транспорта будет действовать по улице Краснодонской (от Ленина до Цюрупы) и по улице Цюрупы (от Якутова до Краснодонской).

В уфимской администрации объяснили это мерами безопасности во время проведения Дня болельщика хоккейного клуба «Салават Юлаев».

Ранее ИА «Башинформ» сообщало о том, что 22 августа на празднике хоккея в столице Башкирии выступит современный певец Тима Белорусских с хитами «Мокрые кроссы», «Витаминка», «Незабудка» и другие. Всем желающим попасть на летнее «юлаевское» шоу необходимо получить бесплатные билеты.