Камуфляжное платье и тельняшка: в Башкирии влюбленные сыграли свадьбу в стиле ВДВ

Фото: Госкомюстиции РБ Фото: Госкомюстиции РБ

УФА, 5 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В День Воздушно-десантных войск влюбленные из Нуримановского района Башкирии сыграли свадьбу в стиле ВДВ, сообщает Госкомитет РБ по делам юстиции.

В этот день решили связать себя узами брака жители села Красная Горка Руслан Галиев и Регина Калимуллина.

Она — в платье в стиле милитари с голубой фатой, а жених — в парадной форме десантных войск. Руслан до свадьбы проходил службу по призыву в Воздушно-десантных войсках России, и именно поэтому решил сыграть стилизованную свадьбу в праздничный день. Теперь для молодоженов 2 августа не просто день ВДВ, а семейный праздник.