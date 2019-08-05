Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.64

EUR 71.70

5 августа Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров призвал жителей Башкирии не верить слухам об экологической катастрофе

ОБЩЕСТВО

УФА, 5 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров призвал жителей Башкирии не верить слухам об экологической катастрофе на реке Изяк в Благовещенском районе республики.

﻿«Пишу это больше для того, чтобы остановить поток недостоверной информации. Кто-то активно распространяет слухи об экологической катастрофе, — написал в своем аккаунте в Инстаграме руководитель республики. — Если это от короткого ума и желания «хайпануть» — бог им судья. Если же это провокаторы — будем пресекать и давать реальную картину ситуации».
По его словам, проблема с загрязнением реки стоками предприятия «Полиэф» была выявлена вовремя.

﻿«Необходимые меры приняты. В водопровод ничего не попало. Сам пью воду из-под крана, пропущенную через самый обычный фильтр. — отметил Радий Хабиров. — Установили источник и субъект загрязнения. Вред он возместит».
Сегодня на оперативном совещании в Правительстве региона заместитель руководителя администрации главы РБ Ринат Баширов отчитался о нормализации ситуации на реке.

Сообщение о гибели рыбы в реке Изяк и помутнении воды поступило в надзорные органы 27 июля. Было установлено, что рыба погибла от снижения содержания кислорода в воде, вследствие промышленных выбросов предприятия «Полиэф». Сейчас попадание загрязняющих веществ в водоем исключено. Значения кислорода в воде приходит в норму. По словам специалистов, в настоящее время никакой угрозы загрязнения питьевой воды нет.

Теги: экологическая безопасность, река Изяк
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Эмиль Сайфутдинов сохраняет лидерство в чемпионате мира по спидвею
Салаватец Эмиль Сайфутдинов сохраняет лидерство в чемпионате мира по спидвею после пятого этапа - Большого приза Польши, состоявшегося на Олимпийском ст
В Башкирии средняя температура воздуха до 8 августа ожидается на 4-6 градусов ниже нормы
В Башкирии до 8 августа будет холоднее обычного на четыре-шесть градусов. Об этом сообщает Башгидромет со ссылкой на Гидрометцентр России. В настоящее
В Уфе назначены директора Национальной библиотеки и Дома дружбы народов
В Уфе назначен директор Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди. Им стал Ураксин Юлдаш Зиннурович, ранее работавший заместителем директора Госуда
В Башкирии водитель погиб за рулем грузовика
В башкирском Салавате водитель умер за рулем грузовика «ГАЗ». Трагедия произошла на улице Индустриальной. 56-летний местный житель допустил съезд в кюв
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть