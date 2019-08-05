





УФА, 5 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров призвал жителей Башкирии не верить слухам об экологической катастрофе на реке Изяк в Благовещенском районе республики.

﻿«Пишу это больше для того, чтобы остановить поток недостоверной информации. Кто-то активно распространяет слухи об экологической катастрофе, — написал в своем аккаунте в Инстаграме руководитель республики. — Если это от короткого ума и желания «хайпануть» — бог им судья. Если же это провокаторы — будем пресекать и давать реальную картину ситуации».

По его словам, проблема с загрязнением реки стоками предприятия «Полиэф» была выявлена вовремя.

﻿«Необходимые меры приняты. В водопровод ничего не попало. Сам пью воду из-под крана, пропущенную через самый обычный фильтр. — отметил Радий Хабиров. — Установили источник и субъект загрязнения. Вред он возместит».

Сегодня на оперативном совещании в Правительстве региона заместитель руководителя администрации главы РБ Ринат Баширов отчитался о нормализации ситуации на реке

Сообщение о гибели рыбы в реке Изяк и помутнении воды поступило в надзорные органы 27 июля. Было установлено, что рыба погибла от снижения содержания кислорода в воде, вследствие промышленных выбросов предприятия «Полиэф». Сейчас попадание загрязняющих веществ в водоем исключено. Значения кислорода в воде приходит в норму. По словам специалистов, в настоящее время никакой угрозы загрязнения питьевой воды нет.