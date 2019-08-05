С сентября в двух школах Уфы запускают полилингвальный проект

УФА, 5 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

С 1 сентября 2019 года в уфимских школах №44 и №162 (микрорайон Яркий, Дема) запускают полилингвальный проект. Об этом на оперативном совещании в правительстве Башкирии сообщил исполняющий обязанности министра образования региона Айбулат Хажин.

«Это современные школы, в которых преподавание будет проводиться на нескольких языках: русском, башкирском, английском и других, — объяснил и.о. министра. — Дети будут обучаться в одну смену, а во вторую половину дня для них будут работать языковые клубы, спортивные и танцевальные секции, художественные и научные кружки. Родителям не надо будет искать различные учреждения дополнительного образования для развития школьников».

По словам врио главы Башкирии Радия Хабирова, в республике 30 июля подписано распоряжение о создании сети полилингвальных школ. Всего таких учреждений среднего общего образования будет 14.

«Это не просто красивые здания. Мы должны постоянно тянуть вперед наше образование. Эти 14 гимназий должны стать локомотивом нашего образования, начиная с кадров, методик, содержательной работы, — сказал Радий Хабиров. — С 1 сентября без раскачки эти школы должны себя проявлять как образование 21 века».

Руководитель республики объяснил, что упор на языки сделан не случайно. В современном мире дети стараются путешествовать, получать высшее образование в зарубежных вузах, что сегодня востребовано среди работодателей.

Для учителей и педагогов в полилингвальных школах предусмотрели меры материального стимулирования, так как туда стараются привлечь лучшие кадры.