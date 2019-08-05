Депутаты Госсобрания Башкирии присоединятся к сбору средств на строительство хосписа в Уфе
Депутаты Госсобрания Башкирии присоединятся к сбору средств на строительство хосписа в Уфе Фото: Олег Яровиков
УФА, 5 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Депутаты Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан присоединяются к сбору средств на строительство хосписа в Уфе.
Председатель парламента Константин Толкачев призвал депутатов сделать посильный вклад в этот социально значимый проект.
«Призываю своих коллег подключиться к сбору средств на проектирование и строительство хосписа в столице республики, — сказал Константин Толкачев. — Что уже сейчас может сделать каждый из нас — перечислить в благотворительный фонд «Иман» свой однодневный заработок. Уверен, многие депутаты в силу своих финансовых и организационных возможностей окажут проекту более существенную помощь, в том числе организовав сбор добровольных пожертвований на своих предприятиях».Как сообщало агентство «Башинформ», 2 августа врио Главы Башкирии Радий Хабиров обсудил строительство хосписа в Уфе с учредителем благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера», директором Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, членом Центрального штаба ОНФ Нютой Федермессер. Хоспис на 50 мест планируется запустить к концу 2020 года. 30 мест в нем будут отведены для взрослых, 20 — для детей.
Позже руководитель региона обратился к неравнодушным жителям республики с просьбой помочь со строительством хосписа.