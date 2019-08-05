Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.64

EUR 71.70

5 августа Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Депутаты Госсобрания Башкирии присоединятся к сбору средств на строительство хосписа в Уфе

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Депутаты Госсобрания Башкирии присоединятся к сбору средств на строительство хосписа в Уфе Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Депутаты Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан присоединяются к сбору средств на строительство хосписа в Уфе.

Председатель парламента Константин Толкачев призвал депутатов сделать посильный вклад в этот социально значимый проект.

﻿«Призываю своих коллег подключиться к сбору средств на проектирование и строительство хосписа в столице республики, — сказал Константин Толкачев. — Что уже сейчас может сделать каждый из нас — перечислить в благотворительный фонд «Иман» свой однодневный заработок. Уверен, многие депутаты в силу своих финансовых и организационных возможностей окажут проекту более существенную помощь, в том числе организовав сбор добровольных пожертвований на своих предприятиях».
Как сообщало агентство «Башинформ», 2 августа врио Главы Башкирии Радий Хабиров обсудил строительство хосписа в Уфе с учредителем благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера», директором Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, членом Центрального штаба ОНФ Нютой Федермессер. Хоспис на 50 мест планируется запустить к концу 2020 года. 30 мест в нем будут отведены для взрослых, 20 — для детей.

Позже руководитель региона обратился к неравнодушным жителям республики с просьбой помочь со строительством хосписа.

Теги: хоспис, сбор средств
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Эмиль Сайфутдинов сохраняет лидерство в чемпионате мира по спидвею
Салаватец Эмиль Сайфутдинов сохраняет лидерство в чемпионате мира по спидвею после пятого этапа - Большого приза Польши, состоявшегося на Олимпийском ст
В Башкирии средняя температура воздуха до 8 августа ожидается на 4-6 градусов ниже нормы
В Башкирии до 8 августа будет холоднее обычного на четыре-шесть градусов. Об этом сообщает Башгидромет со ссылкой на Гидрометцентр России. В настоящее
В Башкирии водитель погиб за рулем грузовика
В башкирском Салавате водитель умер за рулем грузовика «ГАЗ». Трагедия произошла на улице Индустриальной. 56-летний местный житель допустил съезд в кюв
В Уфе назначены директора Национальной библиотеки и Дома дружбы народов
В Уфе назначен директор Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди. Им стал Ураксин Юлдаш Зиннурович, ранее работавший заместителем директора Госуда
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть