Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.64

EUR 71.70

5 августа Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии заблудившимся в Белорецком районе туристам потребовалась помощь спасателей

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии заблудившимся в Белорецком районе туристам потребовалась помощь спасателей Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии заблудившимся в Белорецком районе туристам потребовалась помощь спасателей.

Рано утром 2 августа с базы отдыха в селе Искушта Белорецкого района в сторону водопада Атыш на квадроциклах выехали девять туристов, детей среди них не было. Вернуться на базу туристы должны были вечером 3 августа, но на связь они не вышли. В органах МЧС России туристская группа зарегистрирована не была.

На поиски туристов выехали спасатели. Вечером 4 августа двое туристов самостоятельно добрались до базы отдыха и сообщили, что из-за поднятия уровня воды в реке Лемеза они приняли решение ехать в объезд. По дороге у них закончился бензин, и группа отправилась пешком. Навстречу оставшимся туристам был направлен автомобиль и этим же вечером группа в полном составе вернулась на базу. Медицинская помощь туристам не потребовалась.

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан в очередной раз напоминает, что перед тем как отправиться в поход, необходимо обязательно зарегистрироваться в органах МЧС России, не позднее чем за 10 рабочих дней до начала путешествия.

Уведомление о туристском мероприятии можно подать одним из следующих способов:

1. Заполнить форму онлайн-регистрации на сайте Главного управления МЧС России по РБ;

2. Скачать форму уведомления, заполнить и отправить на электронный адрес: tourgroups@02.mchs.gov.ru;

3. Посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении по адресу: 450005, г. Уфа, ул. 8 Марта, 12/1;

4. По телефонам оперативной дежурной смены ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Башкортостан»: 8 (347) 248-23-70, 8 (347) 248-23-69;

5. При личном обращении в территориальный орган по адресу: г. Уфа, ул. 8 Марта, 12/1.

Теги: туристы, МЧС
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Эмиль Сайфутдинов сохраняет лидерство в чемпионате мира по спидвею
Салаватец Эмиль Сайфутдинов сохраняет лидерство в чемпионате мира по спидвею после пятого этапа - Большого приза Польши, состоявшегося на Олимпийском ст
В Башкирии средняя температура воздуха до 8 августа ожидается на 4-6 градусов ниже нормы
В Башкирии до 8 августа будет холоднее обычного на четыре-шесть градусов. Об этом сообщает Башгидромет со ссылкой на Гидрометцентр России. В настоящее
В Башкирии водитель погиб за рулем грузовика
В башкирском Салавате водитель умер за рулем грузовика «ГАЗ». Трагедия произошла на улице Индустриальной. 56-летний местный житель допустил съезд в кюв
В Уфе назначены директора Национальной библиотеки и Дома дружбы народов
В Уфе назначен директор Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди. Им стал Ураксин Юлдаш Зиннурович, ранее работавший заместителем директора Госуда
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть