Фото: Олег Яровиков В Башкирии заблудившимся в Белорецком районе туристам потребовалась помощь спасателей Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии заблудившимся в Белорецком районе туристам потребовалась помощь спасателей.

Рано утром 2 августа с базы отдыха в селе Искушта Белорецкого района в сторону водопада Атыш на квадроциклах выехали девять туристов, детей среди них не было. Вернуться на базу туристы должны были вечером 3 августа, но на связь они не вышли. В органах МЧС России туристская группа зарегистрирована не была.

На поиски туристов выехали спасатели. Вечером 4 августа двое туристов самостоятельно добрались до базы отдыха и сообщили, что из-за поднятия уровня воды в реке Лемеза они приняли решение ехать в объезд. По дороге у них закончился бензин, и группа отправилась пешком. Навстречу оставшимся туристам был направлен автомобиль и этим же вечером группа в полном составе вернулась на базу. Медицинская помощь туристам не потребовалась.

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан в очередной раз напоминает, что перед тем как отправиться в поход, необходимо обязательно зарегистрироваться в органах МЧС России, не позднее чем за 10 рабочих дней до начала путешествия.

Уведомление о туристском мероприятии можно подать одним из следующих способов:

1. Заполнить форму онлайн-регистрации на сайте Главного управления МЧС России по РБ;

2. Скачать форму уведомления, заполнить и отправить на электронный адрес: tourgroups@02.mchs.gov.ru;

3. Посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении по адресу: 450005, г. Уфа, ул. 8 Марта, 12/1;

4. По телефонам оперативной дежурной смены ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Башкортостан»: 8 (347) 248-23-70, 8 (347) 248-23-69;

5. При личном обращении в территориальный орган по адресу: г. Уфа, ул. 8 Марта, 12/1.