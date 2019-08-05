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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Завод «Полиэф» должен возместить нанесенный природе ущерб - Радий Хабиров

ОБЩЕСТВО
Фото: стоп-кадр видеотрансляции

Завод «Полиэф» должен возместить нанесенный природе ущерб - Радий Хабиров Фото: стоп-кадр видеотрансляции

УФА, 5 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня на оперативном совещании в Правительстве Башкирии врио главы республики Радий Хабиров подчеркнул, что завод «Полиэф», сбросы которого привели к загрязнению реки Изяк в Благовещенском районе, должен будет возместить нанесенный природе ущерб.

﻿«Надо довести до конца работу по пониманию и оценке нанесенного ущерба. Руководство компании вполне внятно с нами взаимодействует и слышит нас. Разумеется, в рамках законных процедур нанесённый ущерб они должны возместить», — сказал он.
Как было отмечено на совещании, в настоящее время экологическая ситуация на реке Изяк нормализуется.

Напомним, 26 июля от очевидцев поступила информация о гибели рыбы в реке Изяк и помутнении воды. Надзорные органы установили, что источник загрязнения находится в месте впадения реки (ручья) Камышлы в реку Изяк. Пробы воды показали, что в месте гибели рыбы значительно снижено содержания кислорода в воде. Это предполагало, что в реку попали химические компоненты. Источником загрязнения оказались два канализационных колодца завода «Полиэф» — крупнейшего производителя терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата. Отсюда стоки загрязненных вод направлялись в овраг, и далее в ручей Камышла. По мнению руководства предприятия, они предназначались для стока ливневых вод и не предполагали стока загрязненных вод с территории завода. Сейчас «Полиэф» проводит внутреннюю проверку по данному факту, свое расследование проводит и Башкирская природоохранная прокуратура.

В дальнейшем выводные трубы с предприятия были законсервированы. Была сооружена дамба, задерживающая все ливневые стоки от завода. После ликвидации источника загрязнения концентрация загрязняющих веществ в реке Камышла и в реке Изяк начала уменьшаться. Значение растворённого кислорода также нормализовалось. Сегодня показатели воды в реке Изяк и в реке Уфа полностью соответствует нормативным показателям. По словам специалистов, никакой угрозы загрязнения питьевой воды нет. Тем не менее контроль над данной ситуацией продолжается.

﻿«По мнению привлеченных специалистов, при попадании загрязняющих веществ в реку Изяк водоем стал природным фильтром в связи с тем, что загрязняющие вещества имели органический характер, — рассказал заместитель руководителя администрации главы РБ Ринат Баширов. — Биохимические процессы, происходящие в реке после попадания в них органических соединений, способствовали очищению воды, вследствие чего произошло резкое снижение кислорода в ней. Это подтверждается тем фактом, что на предприятии очистные сооружения являются биологическими. В связи с этим, утверждение о том, что волна загрязнений должна достичь северного водозабора, не соответствует фактическому положению дел».

Теги: экологическая безопасность, река Изяк
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