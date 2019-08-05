Завод «Полиэф» должен возместить нанесенный природе ущерб - Радий Хабиров
Завод «Полиэф» должен возместить нанесенный природе ущерб - Радий Хабиров Фото: стоп-кадр видеотрансляции
УФА, 5 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Сегодня на оперативном совещании в Правительстве Башкирии врио главы республики Радий Хабиров подчеркнул, что завод «Полиэф», сбросы которого привели к загрязнению реки Изяк в Благовещенском районе, должен будет возместить нанесенный природе ущерб.
«Надо довести до конца работу по пониманию и оценке нанесенного ущерба. Руководство компании вполне внятно с нами взаимодействует и слышит нас. Разумеется, в рамках законных процедур нанесённый ущерб они должны возместить», — сказал он.Как было отмечено на совещании, в настоящее время экологическая ситуация на реке Изяк нормализуется.
Напомним, 26 июля от очевидцев поступила информация о гибели рыбы в реке Изяк и помутнении воды. Надзорные органы установили, что источник загрязнения находится в месте впадения реки (ручья) Камышлы в реку Изяк. Пробы воды показали, что в месте гибели рыбы значительно снижено содержания кислорода в воде. Это предполагало, что в реку попали химические компоненты. Источником загрязнения оказались два канализационных колодца завода «Полиэф» — крупнейшего производителя терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата. Отсюда стоки загрязненных вод направлялись в овраг, и далее в ручей Камышла. По мнению руководства предприятия, они предназначались для стока ливневых вод и не предполагали стока загрязненных вод с территории завода. Сейчас «Полиэф» проводит внутреннюю проверку по данному факту, свое расследование проводит и Башкирская природоохранная прокуратура.
В дальнейшем выводные трубы с предприятия были законсервированы. Была сооружена дамба, задерживающая все ливневые стоки от завода. После ликвидации источника загрязнения концентрация загрязняющих веществ в реке Камышла и в реке Изяк начала уменьшаться. Значение растворённого кислорода также нормализовалось. Сегодня показатели воды в реке Изяк и в реке Уфа полностью соответствует нормативным показателям. По словам специалистов, никакой угрозы загрязнения питьевой воды нет. Тем не менее контроль над данной ситуацией продолжается.
«По мнению привлеченных специалистов, при попадании загрязняющих веществ в реку Изяк водоем стал природным фильтром в связи с тем, что загрязняющие вещества имели органический характер, — рассказал заместитель руководителя администрации главы РБ Ринат Баширов. — Биохимические процессы, происходящие в реке после попадания в них органических соединений, способствовали очищению воды, вследствие чего произошло резкое снижение кислорода в ней. Это подтверждается тем фактом, что на предприятии очистные сооружения являются биологическими. В связи с этим, утверждение о том, что волна загрязнений должна достичь северного водозабора, не соответствует фактическому положению дел».