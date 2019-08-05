Фото: Олег Яровиков Камеры на дорогах стоят не для того, чтобы из-за куста охотиться - руководитель Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 авг 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Врио Главы Башкирии Радий Хабиров назвал правильным решение ГИБДД сообщить всем жителям места размещения камер фотовидеофиксации на дорогах.

Как сообщало агентство «Башинформ», Управление ГИБДД по Башкирии опубликовало полный список адресов дорожных участков во всех городах и районах республики, где установлены комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Аналогичные интерактивные карты доступны сейчас во всех регионах России.

«Очень правильно поступила наша Госавтоинспекция, которая четко дала всем жителям понять, где эти камеры расположены. Пусть каждый знает, где они, потому что задача — не спрятать их, чтобы на водителей из-за куста охотиться, — подчеркнул на оперативном совещании в республиканском правительстве Радий Хабиров. — Задача в другом — регулировать скоростной режим. Пусть водители знают, что там установлены камеры, надо снизить скорость, если не хотят платить штраф».

Именно нарушение скоростного режима на дорогах руководитель Башкирии назвал одной из главных причин всех ДТП.