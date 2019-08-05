Стерлибашевский район Башкирии возглавил Рустам Рахмангулов
УФА, 5 авг 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Исполняющим обязанности Стерлибашевского района республики назначен Рустам Рахмангулов.
«Было принято кадровое решение. В связи с тем, что Фанур Зуфарович Туктаров попросил о своей отставке по личному желанию, исполняющим обязанности главы администрации Стерлибашевского района назначен Рахмангулов Рустам Камилович», — сообщил сегодня на оперативном совещании в республиканском правительстве врио Главы Башкортостана Радий Хабиров.
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