Фото: пресс-служба главы Башкирии Радий Хабиров пообещал башкирам Челябинской области поддержку в изучении родного языка Фото: пресс-служба главы Башкирии

УФА, 4 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров и врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер встретились 4 августа в Уфе.

В неформальной обстановке стороны обсудили перспективы укрепления межрегионального сотрудничества в социально-экономической и национально-культурной сферах, возможности реализации совместных проектов в области промышленности и туризма, сообщается на официальном сайте Главы республики.

«Челябинская область – это наши соседи, братья. Это регион, который довольно успешно развивается. Там проживает более 150 тысяч башкир, и нам очень важно, чтобы они чувствовали себя хорошо, чтобы развивалась их национальная культура, была возможность изучать родной язык. Мы обсудили, что по всем этим направлениям поддержка будет. Более того, с нашей стороны тоже усилим поддержку: и материальную, и методическую», – заявил Радий Хабиров.

«Я всегда испытываю особое чувство, когда говорю о Башкирии. Много раз приезжал сюда будучи первым заместителем министра энергетики России, председателем Совета директоров «Башнефти», поэтому о республике знаю не понаслышке, – рассказал Алексей Текслер. – Наши территории традиционно связывают серьёзные экономические, культурные взаимоотношения, но есть куда стремиться, и у нас в этой части большие планы. Будем развивать наши регионы. Область у нас большая, многонациональная. Естественно, башкиры занимают ключевое, важнейшее место в том переплетении народов, культур, которые есть на нашей территории. Безусловно, мы продолжим оказывать им всестороннюю поддержку».

Руководители регионов договорились расширить взаимодействие в рамках действующих соглашений о сотрудничестве, прежде всего в части наращивания товарооборота, развития промышленного и туристического потенциала.

Радий Хабиров и Алексей Текслер побывали у памятника Салавата Юлаеву и пообщались с жителями республики. В их числе – молодая семья, которая недавно переехала из Челябинска в Уфу. Они рассказали, что, несмотря на переезд, продолжают следить за ситуацией в соседнем регионе и выразили благодарность врио губернатора за поддержку башкир, проживающих в Челябинской области.