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4 августа Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров рассказал о намерении открыть в Уфе школу бокса Николая Валуева

ПОЛИТИКА
Фото: Валерий Шахов

Фото: Валерий Шахов

УФА, 4 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

4 августа в Уфе врио Главы Башкортостана Радий Хабиров посетил мастер-класс по боксу для юных спортсменов на базе Центра спортивной подготовки РБ. Тренировку провел депутат Государственной Думы России, чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Николай Валуев.«Сегодня для меня особенный день, потому что я приехал в храм бокса, – подчеркнул легендарный спортсмен в своём приветственном слове. – У нас с Радием Фаритовичем есть очень хорошие задумки по развитию в республике этого вида спорта. Поэтому надеюсь, что наши встречи и сотрудничество продолжатся и дальше».По словам руководителя республики, Башкортостан в ближайшее время будет отстаивать своё право на проведение спортивных соревнований самого высокого уровня. Для этого в регионе будут построены новые современные площадки.«Если говорить про республику и Уфу, у нас появится очень много спортивных объектов. В высокой степени готовности находится проект Дворца борьбы, который будет ориентирован, в том числе на соревнования по боксу. Ещё одна площадка для проведения больших турниров появится на базе новой волейбольной арены, – рассказал Радий Хабиров. – Кроме того, сейчас мы ведём переговоры, и фактически уже есть решение международной федерации борьбы о проведении в 2021 году Чемпионата мира по греко-римской, вольной и женской борьбе среди юниоров в нашей республике. Это большое событие. После таких соревнований количество детей, которые приходят в секции, увеличивается в разы. Для нас это очень важно».Врио Главы Башкортостана добавил, что сегодня обсуждается открытие в Уфе школы бокса Николая Валуева. В качестве площадки для неё рассматривается новый Центр спортивной подготовки в Затоне.«Одна из главных задач нашей управленческой команды – развитие массового спорта. Если тренерский коллектив нас поддержит, для школы бокса мы предлагаем площадку на Камышлинке. Там построен большой современный комплекс», – отметил Радий Хабиров.В завершение мастер-класса руководитель региона и Николай Валуев вместе с тренерским коллективом пообщались с молодыми спортсменами, а также обсудили актуальные вопросы отрасли. В их числе – развитие физического воспитания в учебных заведениях, повышение квалификации наставников и их финансовая поддержка, проведение регулярной диспансеризации спортсменов.

Теги: бокс
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