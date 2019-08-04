В Башкирии средняя температура воздуха до 8 августа ожидается на 4-6 градусов ниже нормы

УФА, 4 авг 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии до 8 августа будет холоднее обычного на четыре-шесть градусов. Об этом сообщает Башгидромет со ссылкой на Гидрометцентр России.

В настоящее время холодный северный циклон постепенно смещается с территории Башкирии на Западную Сибирь. Интенсивность осадков будет уменьшаться, ветер несколько ослабеет, температура воздуха повысится. Местами по республике ожидаются небольшие кратковременные дожди, температура воздуха ночью +6,+11°, при прояснении до +1°, днем 4 августа потеплеет до +22°.

В воскресенье прогнозируется небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный, порывистый.