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4 августа Воскресенье

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии средняя температура воздуха до 8 августа ожидается на 4-6 градусов ниже нормы

ОБЩЕСТВО

УФА, 4 авг 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии до 8 августа будет холоднее обычного на четыре-шесть градусов. Об этом сообщает Башгидромет со ссылкой на Гидрометцентр России.

В настоящее время холодный северный циклон постепенно смещается с территории Башкирии на Западную Сибирь. Интенсивность осадков будет уменьшаться, ветер несколько ослабеет, температура воздуха повысится. Местами по республике ожидаются небольшие кратковременные дожди, температура воздуха ночью +6,+11°, при прояснении до +1°, днем 4 августа потеплеет до +22°.

В воскресенье прогнозируется небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный, порывистый.

Теги: прогноз погоды
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