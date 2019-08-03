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Instagram и WhatsApp решено переименовать

ОБЩЕСТВО
Фото: Depositphotos/luckyphoto

Instagram и WhatsApp решено переименовать Фото: Depositphotos/luckyphoto

УФА, 3 авг 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание The Information.

Обновленные названия будут отображаться в магазинах приложений Apple и Google Play, а также внутри Instagram и WhatsApp. На экране мобильных устройств приложения останутся под прежними названиями.

Отмечается, что такие меры позволят указать на принадлежность приложений к компании.

Соцсеть таким образом планирует улучшить репутацию на фоне скандалов из-за утечки персональных данных.

Расследование против Facebook начали в марте 2018 года в связи с передачей личной информации 87 млн пользователей аналитической компании Cambridge Analytica, которая сотрудничала с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании.

На основании полученных данных эксперты оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.

Кроме того, Facebook обвиняют в нарушении соглашения от 2011 года, в соответствии с которым социальная сеть обязуется уведомлять пользователей о передаче данных сторонним приложениям и запрашивать разрешение.

Теги: Instagram, WhatsApp
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