Башкирия вошла в пятерку регионов-лидеров по числу пациентов с психическими расстройствами
Башкирия вошла в пятерку регионов-лидеров по числу пациентов с психическими расстройствами Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 3 авг 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
На основе данных Минздрава за 2018 год RT составил рейтинг регионов по числу пациентов с впервые в жизни установленными психическими расстройствами.
Башкирия заняла в нем четвертую строчку.
Больше всего зарегистрированных случаев в Санкт-Петербурге — 4,7 тысячи пациентов. На втором месте — Москва (2,8 тысячи человек).
Замыкает тройку Татарстан, где в прошлом году выявлено 2,5 тысячи больных психическими расстройствами.
На четвертом месте — Башкирия — 2,4 тысячи человек за год. На пятом месте Челябинская область — 2,1 тысячи.
Меньше всего впервые выявленных случаев психических расстройств зарегистрировано в Ненецком автономном округе (8 пациентов), на Чукотке (44), в Магаданской области (56), Мурманской области (71) и Севастополе (88).
В целом по стране в 2018 году впервые в жизни был установлен диагноз «психические расстройства» у 59,1 тысячи человек.
Уточняется, что в это число не входят случаи психических расстройств, связанные с употреблением психоактивных веществ.