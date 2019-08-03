Фото: ИА «Башинформ» Башкирия вошла в пятерку регионов-лидеров по числу пациентов с психическими расстройствами Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 3 авг 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

На основе данных Минздрава за 2018 год RT составил рейтинг регионов по числу пациентов с впервые в жизни установленными психическими расстройствами.

Башкирия заняла в нем четвертую строчку.

Больше всего зарегистрированных случаев в Санкт-Петербурге — 4,7 тысячи пациентов. На втором месте — Москва (2,8 тысячи человек).

Замыкает тройку Татарстан, где в прошлом году выявлено 2,5 тысячи больных психическими расстройствами.

На четвертом месте — Башкирия — 2,4 тысячи человек за год. На пятом месте Челябинская область — 2,1 тысячи.

Меньше всего впервые выявленных случаев психических расстройств зарегистрировано в Ненецком автономном округе (8 пациентов), на Чукотке (44), в Магаданской области (56), Мурманской области (71) и Севастополе (88).

В целом по стране в 2018 году впервые в жизни был установлен диагноз «психические расстройства» у 59,1 тысячи человек.

Уточняется, что в это число не входят случаи психических расстройств, связанные с употреблением психоактивных веществ.