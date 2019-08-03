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3 августа Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Сотрудник ППС, 25-летний уроженец Башкирии Ильмир Ханов ценой своей жизни спас сослуживца

ОБЩЕСТВО
Фото: ugra-news.ru

Фото: ugra-news.ru

УФА, 3 авг 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Сургуте сегодня простились с сотрудником патрульно-постовой службы, 25-летним уроженцем Башкирии Ильмиром Хановым, погибшим 1 августа при исполнении служебных обязанностей.

В прощальный зал пришли сотни его сослуживцев, родных, друзей и простых горожан, которые не остались равнодушны к горю семьи.

25-летний Ильмир Ханов будет похоронен в Башкирии. Гроб с телом уже отправлен на родину.

Как сообщает новостной портал Ugra-news.ru, 1 августа около 23 часов во дворе дома №1 по ул.Пушкина 37-летний сотрудник МЧС Филипп Иноземцев напал с ножом на экипаж патрульно-постовой службы.

Сотрудники полиции, увидев окровавленного мужчину, который сидел на асфальте, решили оказать ему первую помощь.

Однако сургутянин резко поднялся и нанес смертельные удары ножом Ильмиру Ханову в сердце и шею, а затем решил расправиться с его напарником Александром Царегородцевым.

Александр Царегородцев открыл огонь, но обезвредить нападавшего удалось только сотрудникам Росгвардии, приехавшей на помощь.

В результате происшествия Ильмир Ханов погиб на месте. Его напарник Александр Царегородцев получил травмы и сейчас находится в больнице.

37-летний нападавший Филипп Иноземцев погиб.

«Ценой своей жизни Ильмир спас сослуживца, они предотвратили более тяжкие последствия, не допустив гибели мирных граждан Сургута. Он отслужил в армии, прошел профессиональную подготовку и действовал так, как должен был поступить. Мы провожаем в последний путь офицера, товарища. Мы обязаны чтить его память, сделать все, чтобы таких трагических событий никогда не было», — подчеркнул на церемонии прощания начальник Управления МВД по Сургуту Руслан Кондрашов.

Теги: Ильмир Ханов, полиция, Сургут
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