Фото: ИА «Башинформ» Руководитель Башкирии пообещал лично поблагодарить каждого, кто поможет построить хоспис Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 3 авг 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Врио Главы Башкирии Радий Хабиров на своей странице в Facebook обратился сегодня к неравнодушным жителям республики с просьбой помочь со строительством хосписа.

«...если и есть высшая несправедливость на свете — то это, когда тяжело болеют дети. 643 ребёнка в Башкирии каждый день борются с тяжелейшими заболеваниями, по сути, каждый день их жизни вырван у смерти... а тяжелобольных взрослых ещё больше... Что могло бы им хоть немного помочь — это хоспис. Где они могли бы получить и необходимую помощь, и побыть с родными и близкими в комфортных условиях, — написал Радий Хабиров. — Можем построить хоспис и за бюджет, но я как-то подумал, что мы можем его построить на пожертвования. И этот мой пост — проверка на зрелость жителей нашей республики, добившихся успеха. Давайте все вместе, каждый сколько сможет, сделаем свой вклад».

Как подчеркнул руководитель региона, до конца следующего года хоспис должен заработать. По его словам, часть средств на строительство уже найдена, 5 августа планируется приступить к проектированию.

«Очень прошу всех, кто в состоянии помочь — направлять средства на счет фонда «Иман», реквизиты найти несложно. Если хотите, чтобы вам помогли с оформлением взноса — можно прямо здесь писать: я, Иван Иванов, готов помочь в таком-то объёме. Каждого жертвователя, конечно же, поблагодарю лично», — резюмировал он на своей странице в Facebook.

Как сообщало агентство «Башинформ» , 2 августа врио Главы Башкирии Радий Хабиров обсудил строительство хосписа в Уфе с учредителем благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера», директором Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, членом Центрального штаба ОНФ Нютой Федермессер.

Через полтора года в столице Башкирии планируется построить хоспис с отделением для взрослых на 30 мест и детским отделением на 20 мест.

«Это своевременное, гуманное и очень человечное решение. Очень приятно, что оно принято не на встрече, а заранее проработано и сформировано, — заявила Нюта Федермессер. — В Башкортостане будет второй в России хоспис, построенный с нуля, что позволит избежать множества ошибок уже на этапе проектирования. Это уникальная возможность использовать весь наработанный в стране опыт».