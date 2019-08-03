Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.64 ↑

EUR 71.70 ↓

3 августа Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Руководитель Башкирии пообещал лично поблагодарить каждого, кто поможет построить хоспис

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Руководитель Башкирии пообещал лично поблагодарить каждого, кто поможет построить хоспис Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 3 авг 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Врио Главы Башкирии Радий Хабиров на своей странице в Facebook обратился сегодня к неравнодушным жителям республики с просьбой помочь со строительством хосписа.

«...если и есть высшая несправедливость на свете — то это, когда тяжело болеют дети. 643 ребёнка в Башкирии каждый день борются с тяжелейшими заболеваниями, по сути, каждый день их жизни вырван у смерти... а тяжелобольных взрослых ещё больше... Что могло бы им хоть немного помочь — это хоспис. Где они могли бы получить и необходимую помощь, и побыть с родными и близкими в комфортных условиях, — написал Радий Хабиров. — Можем построить хоспис и за бюджет, но я как-то подумал, что мы можем его построить на пожертвования. И этот мой пост — проверка на зрелость жителей нашей республики, добившихся успеха. Давайте все вместе, каждый сколько сможет, сделаем свой вклад».
Как подчеркнул руководитель региона, до конца следующего года хоспис должен заработать. По его словам, часть средств на строительство уже найдена, 5 августа планируется приступить к проектированию.

«Очень прошу всех, кто в состоянии помочь — направлять средства на счет фонда «Иман», реквизиты найти несложно. Если хотите, чтобы вам помогли с оформлением взноса — можно прямо здесь писать: я, Иван Иванов, готов помочь в таком-то объёме. Каждого жертвователя, конечно же, поблагодарю лично», — резюмировал он на своей странице в Facebook.
Как сообщало агентство «Башинформ», 2 августа врио Главы Башкирии Радий Хабиров обсудил строительство хосписа в Уфе с учредителем благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера», директором Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, членом Центрального штаба ОНФ Нютой Федермессер.

Через полтора года в столице Башкирии планируется построить хоспис с отделением для взрослых на 30 мест и детским отделением на 20 мест.

«Это своевременное, гуманное и очень человечное решение. Очень приятно, что оно принято не на встрече, а заранее проработано и сформировано, — заявила Нюта Федермессер. — В Башкортостане будет второй в России хоспис, построенный с нуля, что позволит избежать множества ошибок уже на этапе проектирования. Это уникальная возможность использовать весь наработанный в стране опыт».

Теги: Радий Хабиров, хоспис
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Происходит очищение притока Уфимки - реки Изяк: экологи
Председатель Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров прокомментировал обстановку на реке Изяк в Благовещенском районе Башкирии. «
В Уфе на Дне болельщика выступит Тима Белорусских
В Уфе 22 августа состоится День болельщика, который организует ХК «Салават Юлаев». Хедлайнером праздника станет 20-летний певец Тима Белорусских, покло
В Башкирии утверждены лимиты для охотников на предстоящий сезон
В Башкирии утвердили лимиты на новый охотничий сезон. Они действуют с 1 августа 2018 года по 1 августа 2019 года. Соответствующий документ подписан врио
В Башкирии задержан подозреваемый в убийстве пропавшего без вести Евгения Астафьева
Сотрудниками МВД Башкирии задержан подозреваемый в убийстве 30-летнего жителя Бижбулякского района Евгения Астафьева, пропавшего 20 июля. Заявление о его
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть