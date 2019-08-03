Фото: Ксения Калинина УГИБДД по Башкирии сообщило места размещения видеокамер по всей республике Фото: Ксения Калинина

УФА, 3 авг 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Управление ГИБДД по Башкирии сообщило полный список адресов дорожных участков во всех городах и районах республики, где установлены комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Аналогичные интерактивные карты доступны сейчас во всех регионах России.

Так, в Уфе камеры фотовидеофиксации ПДД находятся по следующим адресам:

— 50 лет Октября, 30 (Аграрный университет)

— пр. Октября, 25 э/о 51 (О.Галле)

— пр. Октября, 170

— пр. С. Юлаева, 55 на юг (в аэропорт)

— пр. С. Юлаева, 55 на север (в Сипайлово)

— ул. Менделеева э/о 278 (Акбузат)

— Демская дорога ООТ Лесничество

— ул. Сипайловская, 11 на север на ул.Трамвайная

— ул. Сипайловская эо 48 спуск в мкр. Сипайлово

— ул. Жукова э/о 210 в напр. ул. С.Богородская

— ул.Трамвайная э/о 38

— ул. Заки Валиди, 7

— ул. Заки Валиди, 41 — на пересечении Гоголя

— Бирский тракт э/о 138

— Базисный проезд, 1 корп.3 + 230 м

— объездная мкр. Затон 1 км + 150 м

— пр. С. Юлаева э/о 237 (в Аэропорт)

— пр. С. Юлаева э/о 237 (в Сипайлово)

— ул. Сипайловская, 11 на юг (на Акбузат)

— ул. Интернациональная, 25

— мост через реку Дема из мкр. Дема

— ул. С. Агиша, 4

— ул. Пугачева, 1в

— ул. Менделеева, 195 (Ботанический сад)

— ООТ Тужиловка в сторону пр.С.Юлаева

— автодорога Уфа — Шакша, ул. Перспективная э/о 157 (Агромаркет)

— пр. Октября, 85 (Yamaha)

— ул. Менделеева, 160 (ВДНХ)

— ул. Менделеева, ООТ ТЦБ «Башкортостан» э.о. 211

— Затонское шоссе 5 км + 950 м э/о 154 (из города)

— ул. С. Богородская, 59

— ул. С. Богородская, э/о 90

— ул. С. Богородская, э/о 112

— автодорога Уфа — Жилино, э/о 114 (ул. Пугачева из города)

— автодорога Жилино — Уфа э/о 249 (ул. Пугачева в город)

— автодорога Уфа — Оренбург 8 км на юг (из города)

— автодорога Уфа — Оренбург 8 км на север (в город)

— автодорога Уфа — Оренбург 10 км + 150 м на север (АЗС в город)

— автодорога Уфа — Оренбург 15 км на север

— автодорога Уфа — Оренбург 15 км на юг

— автодорога Уфа — Оренбург 2 км на север

— автодорога Уфа — Оренбург 2 км на юг

— автодорога Уфа — Оренбург 3 км на север

— автодорога Уфа — Оренбург 3 км на юг

— мост через реку Дема в мкр. Дема

— ул. Кирова, 43

— ул. Первомайская, 43, э/о 89

— переулок Пархоменко, 14, эо 43

— пр. Октября, 62, э/о 120

— пр. Октября, 67, э/о 151

— пр. Октября, 74, э/о 146

— пр. С. Юлаева, э/о 30 (на юг)

— ул Лесотехникума, 31

— ул. 50 лет СССР, 13

— ул. Айская, 13

— ул. Заки Валиди, 60, э/о 88

— ул. Заки Валиди, 73, э/о 91

— ул. К. Маркса, 12, э/о 40

— ул. К. Маркса, 26, э/о 72

— ул. К. Маркса, 36, э/о 102

— ул. К. Маркса, ООТ «Парк им. Якутова» б/н

— ул. Кувыкина, 100

— ул. Маршала Жукова, 1 эо 15

— ул. Маршала Жукова, 14 к. 1 э/о 82

— ул. Маршала Жукова, 15 к. 1

— ул. Маршала Жукова, 20 э/о 122

— ул. Пархоменко, 131 а

— ул. Перспективная, э/о. 382

— ул. Р. Зорге, 34 (Советский район)

— ул. Российская, 88 (Октябрьский район)

— ул. Центральная, 8, э/о 11 (Демский район)

— ул. Айская, 81, эо 23

— автодорога Шакша — Уфа э/о 247 (Калининский район)

— автодорога Карпово — Уфа э/о 181 в город

— Демская дорога, э/о 124

— Демская дорога, э/о 205

— дорога в Аэропорт, э/о 50

— ул. Нижняя Делегатская,12а

— пр. Октября, 46

— пр. Октября, 61

— пр. Октября, 5, э/о 11

— пр. Октября, э/о 393 (Дежневский путепровод — на юг)

— пр. Октября, 182/1, э/о 390 (Дежневский путепровод — на север)

— пр. Октября, 45

— ул. Интернациональная, 167

— ул. Комсомольская, 147

— ул. С. Богородская, э/о 66

— ул. Центральная, э/о 72

— Уфа — Оренбург 10 км + 150 м

— Нагаевское шоссе, э/о 180

— Нагаевское шоссе, э/о 248

— Бирский тракт, э/о 112

— ООТ Тужиловка в мкр. Сипайлово

— ул. Перспективная, э/о 157

— Нагаевское шоссе, э/о 315 в Уфу

— автодорога местного значения Уфа-Аэропорт, напротив гипермаркета «Метро»

— пр. С.Юлаева П-образная конструкция (путепровод в створе ул. Октябрьской революции)

— пр. С.Юлаева П-образная конструкция (путепровод в створе ул. Айская)

— пр. С.Юлаева П-образная конструкция (путепровод в створе ул. С. Агиша)

— пр. С.Юлаева П-образная конструкция (путепровод в створе ул. 50 лет СССР)

— 21 км южный обход Иглино — Дема

— подъездная автодорога к аэропорту «Уфа» от дороги «Уфа-аэропорт» к автостоянкам.

В Стерлитамаке работают 30 комплексов фотовидеофиксации ПДД на дорогах. Они установлены по следующим адресам:

— ул. Худайбердина, в районе д. № 52

— ул. Худайбердина, в районе д. №125

— Белорецкий тракт, в районе д. №25

— ул. Халтурина, в районе д. №113

— ул. Гоголя, в районе д. №124

— ул. Гоголя в районе д. №48

— Стерлибашевский тракт, в районе д. №39 ст.1

— ул. Бабушкина, в районе производства «Сухие смеси»

— ул. Дружбы, в районе д. №27

— ул. Шафиева, в районе д. №9

— ул. Шаймуратова, в районе д. №19

— ул. Западная, в районе строения №24

— ул. Коммунистическая, в районе д. №13

— ул. Коммунистическая, в районе д. №116

— ул. Коммунистическая, в районе д. № 84

— ул. Техническая, в районе д.№32

— ул. Техническая, в районе д. №12

— ул. Техническая, в районе д. №12

— Уфимский тракт, в районе д. №43

— ул. Черноморская, в районе д. №4

— пр.Октября, 22

— Уфимский тракт, д. 8

— проспект Ленина, д. 30б

— ул. Худайбердина, д. 83

— ул. Кочетова, д. 1а

— ул.Элеваторная, д. 90

— ул.Элеваторная, д. 17

— ул. Кочетова, д. 26а

— ул. Социалистическая, д. 23

— ул. Худайбердина, д. 83.

Узнать адреса размещения комплексов фотовидеофиксации в своем городе или районе Башкирии можно здесь.