УГИБДД по Башкирии сообщило места размещения видеокамер по всей республике
УГИБДД по Башкирии сообщило места размещения видеокамер по всей республике Фото: Ксения Калинина
УФА, 3 авг 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Управление ГИБДД по Башкирии сообщило полный список адресов дорожных участков во всех городах и районах республики, где установлены комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД.
Аналогичные интерактивные карты доступны сейчас во всех регионах России.
Так, в Уфе камеры фотовидеофиксации ПДД находятся по следующим адресам:
— 50 лет Октября, 30 (Аграрный университет)
— пр. Октября, 25 э/о 51 (О.Галле)
— пр. Октября, 170
— пр. С. Юлаева, 55 на юг (в аэропорт)
— пр. С. Юлаева, 55 на север (в Сипайлово)
— ул. Менделеева э/о 278 (Акбузат)
— Демская дорога ООТ Лесничество
— ул. Сипайловская, 11 на север на ул.Трамвайная
— ул. Сипайловская эо 48 спуск в мкр. Сипайлово
— ул. Жукова э/о 210 в напр. ул. С.Богородская
— ул.Трамвайная э/о 38
— ул. Заки Валиди, 7
— ул. Заки Валиди, 41 — на пересечении Гоголя
— Бирский тракт э/о 138
— Базисный проезд, 1 корп.3 + 230 м
— объездная мкр. Затон 1 км + 150 м
— пр. С. Юлаева э/о 237 (в Аэропорт)
— пр. С. Юлаева э/о 237 (в Сипайлово)
— ул. Сипайловская, 11 на юг (на Акбузат)
— ул. Интернациональная, 25
— мост через реку Дема из мкр. Дема
— ул. С. Агиша, 4
— ул. Пугачева, 1в
— ул. Менделеева, 195 (Ботанический сад)
— ООТ Тужиловка в сторону пр.С.Юлаева
— автодорога Уфа — Шакша, ул. Перспективная э/о 157 (Агромаркет)
— пр. Октября, 85 (Yamaha)
— ул. Менделеева, 160 (ВДНХ)
— ул. Менделеева, ООТ ТЦБ «Башкортостан» э.о. 211
— Затонское шоссе 5 км + 950 м э/о 154 (из города)
— ул. С. Богородская, 59
— ул. С. Богородская, э/о 90
— ул. С. Богородская, э/о 112
— автодорога Уфа — Жилино, э/о 114 (ул. Пугачева из города)
— автодорога Жилино — Уфа э/о 249 (ул. Пугачева в город)
— автодорога Уфа — Оренбург 8 км на юг (из города)
— автодорога Уфа — Оренбург 8 км на север (в город)
— автодорога Уфа — Оренбург 10 км + 150 м на север (АЗС в город)
— автодорога Уфа — Оренбург 15 км на север
— автодорога Уфа — Оренбург 15 км на юг
— автодорога Уфа — Оренбург 2 км на север
— автодорога Уфа — Оренбург 2 км на юг
— автодорога Уфа — Оренбург 3 км на север
— автодорога Уфа — Оренбург 3 км на юг
— мост через реку Дема в мкр. Дема
— ул. Кирова, 43
— ул. Первомайская, 43, э/о 89
— переулок Пархоменко, 14, эо 43
— пр. Октября, 62, э/о 120
— пр. Октября, 67, э/о 151
— пр. Октября, 74, э/о 146
— пр. С. Юлаева, э/о 30 (на юг)
— ул Лесотехникума, 31
— ул. 50 лет СССР, 13
— ул. Айская, 13
— ул. Заки Валиди, 60, э/о 88
— ул. Заки Валиди, 73, э/о 91
— ул. К. Маркса, 12, э/о 40
— ул. К. Маркса, 26, э/о 72
— ул. К. Маркса, 36, э/о 102
— ул. К. Маркса, ООТ «Парк им. Якутова» б/н
— ул. Кувыкина, 100
— ул. Маршала Жукова, 1 эо 15
— ул. Маршала Жукова, 14 к. 1 э/о 82
— ул. Маршала Жукова, 15 к. 1
— ул. Маршала Жукова, 20 э/о 122
— ул. Пархоменко, 131 а
— ул. Перспективная, э/о. 382
— ул. Р. Зорге, 34 (Советский район)
— ул. Российская, 88 (Октябрьский район)
— ул. Центральная, 8, э/о 11 (Демский район)
— ул. Айская, 81, эо 23
— автодорога Шакша — Уфа э/о 247 (Калининский район)
— автодорога Карпово — Уфа э/о 181 в город
— Демская дорога, э/о 124
— Демская дорога, э/о 205
— дорога в Аэропорт, э/о 50
— ул. Нижняя Делегатская,12а
— пр. Октября, 46
— пр. Октября, 61
— пр. Октября, 5, э/о 11
— пр. Октября, э/о 393 (Дежневский путепровод — на юг)
— пр. Октября, 182/1, э/о 390 (Дежневский путепровод — на север)
— пр. Октября, 45
— ул. Интернациональная, 167
— ул. Комсомольская, 147
— ул. С. Богородская, э/о 66
— ул. Центральная, э/о 72
— Уфа — Оренбург 10 км + 150 м
— Нагаевское шоссе, э/о 180
— Нагаевское шоссе, э/о 248
— Бирский тракт, э/о 112
— ООТ Тужиловка в мкр. Сипайлово
— ул. Перспективная, э/о 157
— Нагаевское шоссе, э/о 315 в Уфу
— автодорога местного значения Уфа-Аэропорт, напротив гипермаркета «Метро»
— пр. С.Юлаева П-образная конструкция (путепровод в створе ул. Октябрьской революции)
— пр. С.Юлаева П-образная конструкция (путепровод в створе ул. Айская)
— пр. С.Юлаева П-образная конструкция (путепровод в створе ул. С. Агиша)
— пр. С.Юлаева П-образная конструкция (путепровод в створе ул. 50 лет СССР)
— 21 км южный обход Иглино — Дема
— подъездная автодорога к аэропорту «Уфа» от дороги «Уфа-аэропорт» к автостоянкам.
В Стерлитамаке работают 30 комплексов фотовидеофиксации ПДД на дорогах. Они установлены по следующим адресам:
— ул. Худайбердина, в районе д. № 52
— ул. Худайбердина, в районе д. №125
— Белорецкий тракт, в районе д. №25
— ул. Халтурина, в районе д. №113
— ул. Гоголя, в районе д. №124
— ул. Гоголя в районе д. №48
— Стерлибашевский тракт, в районе д. №39 ст.1
— ул. Бабушкина, в районе производства «Сухие смеси»
— ул. Дружбы, в районе д. №27
— ул. Шафиева, в районе д. №9
— ул. Шаймуратова, в районе д. №19
— ул. Западная, в районе строения №24
— ул. Коммунистическая, в районе д. №13
— ул. Коммунистическая, в районе д. №116
— ул. Коммунистическая, в районе д. № 84
— ул. Техническая, в районе д.№32
— ул. Техническая, в районе д. №12
— ул. Техническая, в районе д. №12
— Уфимский тракт, в районе д. №43
— ул. Черноморская, в районе д. №4
— пр.Октября, 22
— Уфимский тракт, д. 8
— проспект Ленина, д. 30б
— ул. Худайбердина, д. 83
— ул. Кочетова, д. 1а
— ул.Элеваторная, д. 90
— ул.Элеваторная, д. 17
— ул. Кочетова, д. 26а
— ул. Социалистическая, д. 23
— ул. Худайбердина, д. 83.
Узнать адреса размещения комплексов фотовидеофиксации в своем городе или районе Башкирии можно здесь.