Путин подписал закон о пособиях по уходу за детьми до трех лет
Путин подписал закон о пособиях по уходу за детьми до трех лет Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 3 авг 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ежемесячных выплат на первого или второго ребенка для семей, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на каждого родителя.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В частности, предусмотрено повышение пособий за рождение первого или второго ребенка с полуторакратной до двукратной величины прожиточного минимума, установленной в соответствующем регионе.
Помимо этого, заявление на получение выплат можно будет подать до достижения ребенком трех лет. Сейчас срок составляет полтора года.
Закон вступит в силу 1 января 2020 года.