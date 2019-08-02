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В Башкирии утверждены лимиты для охотников на предстоящий сезон

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии утверждены лимиты для охотников на предстоящий сезон Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 2 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии утвердили лимиты на новый охотничий сезон. Они действуют с 1 августа 2018 года по 1 августа 2019 года. Соответствующий документ подписан врио главы региона.

По информации республиканского Минэкологии, в предстоящем сезоне охоты на территории Башкортостана разрешена добыча лося — 1672 особи; лимит на косулю сибирскую — 1491 особь, рысь — 14 особей; медведя бурого — 324 особи; барсука — 593 особи.

В приложении к распоряжению указаны квоты добычи охотничьих ресурсов для районов.

Теги: разрешение на охоту
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