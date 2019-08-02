Фото: ИА «Башинформ» КСП выявила миллиардные нарушения, отставка министра, осужден экс-мэр - неделя в Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 2 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Радий Хабиров понял, почему «так цеплялись за власть прежние руководители»; что изменится в школах в новом учебном году; как с завода похитили алмазные канаты, а «свои» застройщики получали за бесценок земельные участки; о сбросах стоков в реку Изяк и что стало причиной отставки министра экологии. Все важные события прошедшей недели – в материале агентства «Башинформ».

Главное — оправдать доверие

Членам «Единой России» надо учиться разговаривать с людьми. «Если вы что-то обещали, то это надо выполнять», — сказал 31 июля руководитель республики Радий Хабиров на встрече с партийным активом «Единой России» в Уфе. «Самое главное богатство нашей республики — это единство народов, которые здесь живут. А наша самая главная задача — оправдать доверие и надежды жителей Башкортостана. Я сам этим занимаюсь каждый день», — сказал Хабиров. Он также предостерег единороссов от формализма и призвал закрыть все старые конфликты и жить в позитивной среде, сообщает «Башинформ». «Нас уважают за нашу дисциплину, за то, что республика готова стать площадкой и опорой для внедрения федеральных инициатив», — сказал руководитель республики и выразил уверенность, «что у Башкортостана большое будущее».

Осужден экс-глава Нефтекамска

В Башкирии осудили бывшего мэра Нефтекамска. Суд признал чиновника превысившим должностные полномочия. Как рассказали в ГТРК «Башкортостан», Рашит Давлетов, будучи главой города, постановил предоставить служебную квартиру заместителю начальника местного отдела полиции. Затем чиновник вывел эту «двушку» из жилфонда и безвозмездно передал ее семье полицейского. В ходе следствия Давлетов ушел в отставку. Сейчас квартиру вернули муниципалитету. Суд назначил экс-мэру штраф 200 тысяч рублей.

Запустили второй ПЭТ-сканер

В Уфе в центре ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи» запустили второй ПЭТ-сканер, позволяющий увеличить в 2,5 раза количество пациентов. За 5 лет работы медучреждения врачи оказали помощь более чем 22 тысячам пациентов. Об этом руководителю Башкортостана Радию Хабирову во время осмотра ПЭТ-центра рассказала главврач Эмма Мухаметханова. Она отметила, что ПЭТ/КТ — эффективный и современный метод диагностики онкозаболеваний, он дает возможность обнаружить малейшие опухолевые очаги на ранних стадиях заболевания. Как рассказал «Башинформ», в центре также действует уникальная для России система производства и доставки радиофармпрепаратов и «Кибер-нож», один из самых современных в стране. Он используется как альтернатива хирургическим операциям при лечении онкозаболеваний. В мире всего 250 таких установок. На сегодня лечение уже получили более 1600 пациентов.

«Важно то, что лечение здесь проводится через квоты фонда обязательного медстрахования и пациентам, получившим направления в центр, лечение оплачивает фонд», — сказал Хабиров. По его словам, «в Стерлитамаке будет установлено такое же оборудование для южной части республики», а в Уфе для приезжих пациентов Центра ядерной медицины построят общежитие.

На «Полиэфе» подтвердили выбросы неочищенных стоков в реку Изяк

Руководство завода «Полиэф» в Благовещенском районе подтвердило нештатную ситуацию, ставшую 27 июля причиной выбросов неочищенных стоков предприятия в реку Изяк — приток реки Уфы, которая является основной артерией для обеспечения города питьевой водой. Как узнал «Коммерсантъ-Уфа», стоки завода попали в реку через ливневую канализацию, минуя очистные сооружения. По данным госкомитета по ЧС, 1 августа из реки Изяк было извлечено более 500 кг мертвой рыбы, а всего в реке погибло не менее 4 тыс. рыб.

При этом «Уфаводоканал» сообщил, что превышения концентраций загрязняющих веществ в водоисточнике реки Уфы, а также в питьевой воде нет, передает «Башинформ». Ранее в соцсетях врио Главы РБ Радий Хабиров также сообщил, что показатели воды в норме. «Но утечка, очевидно, была. Разумеется, предприятию, допустившему ее, придется ответить по закону и компенсировать республике причиненный ущерб. А чиновники, пытавшиеся это скрыть, также не уйдут от ответственности», — высказался он.

Что сделано за полгода

31 июля врио Главы Башкортостана Радий Хабиров на заседании правительства обсудил итоги социально-экономического развития региона в первом полугодии 2019 года. Так, индекс промышленного производства составил 104,4 при годовом прогнозе в 102,6%. Позитивная динамика наблюдается в добыче полезных ископаемых (рост 11,9%), нефтепереработке (118,4%), производстве химических продуктов (103%). Наибольший рост показали предприятия, которые производят электрическое оборудование (155,9%), транспортные средства и оборудования (152,1%), компьютеры, электронные и оптические изделия (140,6%). Ввод жилья составил 1 млн кв. метров, что на 13,4% выше уровня прошлого года, говорится в ИА «Башинформ». За первый квартал в экономику региона вложено 40,2 млрд рублей, что на 4,3% выше аналогичных прошлогодних показателей. За полгода в республике построены центр спортивной подготовки в Уфе, поликлиника в Илишевском районе, школы в Благовещенске и Караидельском районе, ФОК и торговые комплексы в Уфимском районе, Благовещенске, Белорецке и Нефтекамске. При этом на 9,9% упала рождаемость, естественная убыль населения увеличилась в 1,5 раза и составила 3773 человек.

По итогам заседания Радий Хабиров поручил ведомствам активизировать работу по привлечению федеральных средств и расширить комплекс услуг, предоставляемых в МФЦ, вплоть до получения результатов медицинских анализов.

Полицейский продавал сведения об умерших

В Ишимбае суд вынес приговор 44-летнему экс-полицейскому. Как выяснилось, с 2015 по 2017 год он передавал данные о зарегистрированных фактах смерти в ритуальный салон и получал за это вознаграждение. Всего ему было перечислено 80 тысяч рублей, сообщает БСТ. Суд приговорил экс-полицейского к 4 годам условно и штрафу 322 тысячи рублей с лишением права занимать должности в МВД на два года.

Скандальные нарушения, выявленные КСП

30 июля врио Главы Башкирии Радий Хабиров в соцсетях опубликовал итоги «разбора полетов» на коллегии Контрольно-счетной палаты республики. Он подчеркнул, что после проверки аудиторов Баймакского района ему стало понятно, почему «так цеплялись за власть прежние руководители». «Здесь количество нарушений – беспрецедентное, на немыслимую для небольшого муниципалитета сумму в 5 млрд рублей». Руководителям из силовых структур передана информация о более чем 160 фактах, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, сообщил «Башинформ». Также вызвала много вопросов деятельность Фонда жилищного строительства. Нарушений законодательства и неэффективных затрат аудиторы насчитали на 7 млрд рублей. Основной претензией к Региональному оператору была завышенная стоимость передачи подрядов от генподрядчика к исполнителям.

После аудита КСП также выяснилось, передает «Вся Уфа», что из магазинов «Башспирта» украдено алкоголя на 5 млн рублей. В Затоне правоохранители обнаружили более тысячи коробок алкоголя. По их данным, к похищению продукции предприятия причастен бывший руководитель ТД «Башспирт». КСП установила нарушения, допущенные прежним руководством компании, на 9 млрд рублей, говорится в сообщении.

Меняется система школьного питания

В Уфе объединяют операторов школьного питания. Как узнал «Башинформ», «Центр школьного и детского питания» и «Комбинат школьного и детского питания «Спектр» продолжат свою деятельность в единой структуре МАУ «Центр детского и диетического питания». Разработано единое меню, закуплена посуда и спецодежда для работников пищеблока. Для возврата остатков денег на карточках питания родителям надо обратиться к прежним операторам.

Также с 1 сентября все школы республики перейдут на «пятидневку». При этом, по словам врио Главы РБ Радия Хабирова, учебный план и зарплата у учителей останутся прежними.

Как в Башкирии с завода похитили алмазные канаты…

В Учалинском районе задержали подозреваемого в хищении алмазных канатов с завода на 500 тысяч рублей. Им оказался бывший мастер предприятия, пишет UfaTime. Сотрудник завода отвечал за замену частей оборудования для обработки камней, то есть алмазных канатов. Но вместо замены он оставлял старые канаты, а новые похищал для продажи. При попытке их реализации его задержала полиция, рассказали в издании.

…А «свои» застройщики получали за бесценок земельные участки

Законность выделения земельных участков под строительство многоквартирных домов обсуждалась 29 июля на совещании по обеспечению правопорядка в регионе. Провел его врио главы Башкирии Радий Хабиров, сообщает «Башинформ». Республика является «лидером» в ПФО по количеству обманутых дольщиков, и нужно разобраться, как это стало возможно, сказал Хабиров. Он пояснил, что «в последние годы были факты, когда ряд так называемых «своих» застройщиков, обходя закон, получали за бесценок земельные участки. Минземимущества и подведомственные ему учреждения работали по этой схеме и отчуждали большие земельные участки. Далее менялся вид разрешённого использования под строительство многоквартирных домов. Стоимость земли взлетала в десятки раз, а муниципалитеты ничего не получали. Особенно много таких фактов выявлено в Уфе». «Я не буду говорить о тех случаях, когда в Иглинском районе строили дома в поле, без всяких коммуникаций, а потом это жилье продавалось людям. На мой взгляд, здесь стопроцентное нарушение закона», — заявил Хабиров.

В этот же день на «Стройчасе» он заверил: «Любой дом, где есть обманутые дольщики, мы достроим». 31 июля в Уфе более 200 дольщиков «Миловского парка» получили долгожданные квартиры.

Также стало известно, что отныне оплата работ по благоустройству дворов будет проводиться только после проверки МинЖКХ. Поводом для этого послужило неудовлетворительное проведение работ по благоустройству дворов в Давлеканово. «Если такое продолжится и впредь, буду не задумываясь с вами прощаться», — заявил Хабиров главам районов 29 июля на оперативном совещании.

Отставка министра и новые назначения

Подал в отставку и.о. министра природопользования и экологии Башкирии Мирхайдар Фатхуллин, назначенный на эту должность в ноябре 2018 года. Приказ о его увольнении по собственному желанию издан 26 июля, уточнил «Башинформ﻿». Сообщается, что причиной отставки министра стали недоработки в наведении порядка в сфере незаконной добычи строительного камня в Зауралье.

Также и.о. главы Бирского района назначен﻿ Василий Петров, ранее работавший председателем совета Белебеевского района. Исполнять﻿ обязанности главы Благовещенского района будет Олег Голов.

Как ребенка назовешь…

В Башкирии многие семьи стали давать новорожденным мальчикам имя Радий. Один из них – в Учалинском районе, в семье Алины и Вадима Наушербановых. Как рассказывает «Учалинская газета», назвать сына Радием предложила мама малыша Алина, работающая в детсаду, а супруг одобрил. «Совсем неважно, какой пост займет Радий, главное, чтобы он стал сильной и харизматичной личностью», — говорит Алина. Также у учалинцев есть и своя Каринэ, пишут в газете. Она родилась 8 мая. «Я сразу сказала, если родится дочка, назову Каринэ в честь жены нашего главы региона, — рассказала мама Аида Закирова. — С одной стороны, видно, что личность сильная, с другой — женственная, заботливая. А какая красивая!»

Всего с прошлого года в республике зарегистрировали 12 маленьких Радиев, выяснил «Башинформ».