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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров и Нюта Федермессер обсудили строительство хосписа в Уфе

ОБЩЕСТВО
Фото: glavarb.ru

Радий Хабиров и Нюта Федермессер обсудили строительство хосписа в Уфе Фото: glavarb.ru

УФА, 2 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе через полтора года заработает хоспис с отделением для взрослых на 30 мест и детским отделением на 20 мест. Строительство учреждения паллиативной помощи взял под личный контроль врио Главы Башкирии Радий Хабиров. Об этом сообщила прессе учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера», директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Нюта Федермессер после встречи с руководителем региона.

«Это своевременное, гуманное и очень человечное решение. Очень приятно, что оно принято не на встрече, а заранее проработано и сформировано, — сказала Нюта Федермессер. — В Башкортостане будет второй в России хоспис, построенный с нуля, что позволит избежать множества ошибок уже на этапе проектирования. Это уникальная возможность использовать весь наработанный в стране опыт».

По ее словам, хоспис создается прежде всего для тех, кто находится рядом с неизлечимо больными, — их семей и родственников: «Без помощи хосписа они чувствуют себя виноватыми и очень несчастливыми. Это единственный тип медико-социального учреждения, привлекающий благотворителей, общественников, известных людей. Это место концентрации силы и любви».

Теги: хосписы, благотворительность, Радий Хабиров
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