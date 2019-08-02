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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Белебее досрочно откроют детский сад на 150 мест

ОБЩЕСТВО / 100 лет Республике
Фото: Госкомитет РБ по строительству и архитектуре

В Белебее досрочно откроют детский сад на 150 мест Фото: Госкомитет РБ по строительству и архитектуре

УФА, 2 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

8 августа, в День строителя, в городе Белебее досрочно запустят в эксплуатацию детский сад на 150 мест. Социальный объект расположился на улице Горохова на площади почти две тысячи квадратных метров.

«Строительство объекта завершено на несколько месяцев раньше. Согласно государственному контракту, строительные работы по детскому саду должны были завершиться лишь в ноябре текущего года», — сообщили в пресс-службе регионального Госкомитета по строительству и архитектуре.

Сейчас строители облагораживают близлежащую территорию детсада, который возведен в рамках празднования 100-летия образования Республики Башкортостан. Объект обошелся региону в 124 млн рублей.

Теги: детский сад, 100-летие республики
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