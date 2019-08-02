«Войска дяди Васи»: Уфа отмечает День ВДВ
Фото: Валерий Шахов
УФА, 2 авг 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
«Войска дяди Васи», названные так в честь отца ВДВ — генерала Василия Маргелова, — отмечают сегодня 89-ю годовщину образования Воздушно-десантных войск.
Как и во всех городах России, по Уфе ездят машины с флагами ВДВ, по улицам гуляют десантники.
«В нашем городе особое отношение к воздушно-десантным войскам, — заявил глава администрации Уфы Ульфат Мустафин. — Мы хорошо знаем о подвиге уфимца, Героя России генерал-майора Сергея Загитовича Тулина, который воевал в Югославии и Чечне — командовал парашютно-десантным полком и мотострелковой бригадой, участвовал в боях за Грозный и освобождал город Гудермес».Как подчеркнул Ульфат Мустафин, уфимцы свято чтут память своих земляков-десантников — Героев России Александра Доставалова, Артура Курбангалеева.
«В Уфе имя Доставалова высечено на памятнике в парке Победы. На стене дома по улице Лесной проезд в Уфе, в котором Артур Курбангалеев жил в детстве, установлена мемориальная доска в его честь», — добавил он.В башкирской столице главное праздничное мероприятие проходит сейчас на аэродроме «Забельский» в поселке 8 Марта.
В программе — показательные выступления парашютистов, представителей малой авиации, вертолетчиков и мастеров рукопашного боя.
Кроме того, участников праздника ждет театрализованное представление «Как воюет «десантура», позавидует любой…».
Традиционно, для гостей праздника выступают ветераны ВДВ — исполнители песен, уфимские творческие коллективы, мастера художественной самодеятельности, работает полевая кухня.