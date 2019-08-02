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«Лучший пожарный» России работает в Башкортостане

ОБЩЕСТВО
Фото: МЧС России

«Лучший пожарный» России работает в Башкортостане Фото: МЧС России

УФА, 2 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Победителем федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший пожарный» стал Ильдар Мустафин из Башкирии. Спасатель оставил позади конкурентов из 14 регионов, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Второе место занял представитель Ямало-Ненецкого автономного округа Сослан Багаев, третье — Ахат Сарсенов из Астраханской области.

Пожарные в течение двух дней сдавали нормативы по физической подготовке (челночный бег, подтягивание и кросс), отвечали на теоретические вопросы по гражданской обороне, технической, медицинской и психологической подготовкам и состязались умениях по пожарно-строевой подготовке (надевание боевой одежды и снаряжения, вязка двойной спасательной петли с надеванием на пострадавшего, подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями).

Теги: конкурс профмастерства, МЧС
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