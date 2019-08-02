Фото: Олег Яровиков Константин Толкачев: «Я противник возвращения налога на бездетность» Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Спикер Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев после волны негодования в социальных сетях и СМИ о возможном возвращении налога на бездетность опубликовал новый пост. Председатель республиканского парламента отметил, что введение подобных мер в качестве повышения рождаемости — это ведение федеральной, а не региональной повестки.

«Цифры рождаемости вызывают большую тревогу, и над их причинами нужно очень глубоко разбираться. Это комплексная проблема, которая характерная для многих развитых стран и затрагивает практически все отрасли: экономика, медицина, образование, жилье, культура, и т.д. В осеннюю сессию депутатам совместно с коллегами из других органов власти, экспертным, научным сообществом необходимо будет погрузиться в эти вопросы в контексте улучшения демографии», — отметил Константин Толкачев.

По словам спикера Госсобрания Башкирии, республиканский парламент точно не выйдет с законодательной инициативой о возвращении закона, который существовал в СССР с 1941 года.

«Эффективность его вызывает большие сомнения, и в том виде возвращение его нереально, по крайней мере, я являюсь противником этого», — уточнил Толкачев.

Председатель подчеркнул, что ему больше импонирует идея распространения различных преференций на родителей, чем «задавливание» налогами бездетных.

Ранее ИА «Башинформ» сообщало о том, что спикер Госсобрания Башкирии не исключил возможности возврата налога на бездетность. Вопросы рождаемости и демографии откроют осеннюю сессию.