Жителей Башкирии ждут дождливые и прохладные выходные
Жителей Башкирии ждут дождливые и прохладные выходные Фото: Валерий Шахов
УФА, 2 авг 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
В предстоящие выходные сохранится дождливая и прохладная погода, сообщили синоптики республики.
По данным Башгидромета, сегодня в регионе пройдут дожди, местами небольшие, по северо-востоку до сильных. Ветер северо-западный умеренный, местами до сильного.
Температура воздуха днем – от 12 до 17 градусов.
3 августа в Башкирии прогнозируются местами небольшие дожди, по северу до умеренных. Ветер западный умеренный, порывы до сильного.
Температура воздуха ночью – 6-11 градусов, днем – от 14 до 19.
4 августа синоптики вновь обещают местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный умеренный.
Температура воздуха ночью, как и накануне – от 6 до 11 градусов, при прояснении до 1 градуса. Температура воздуха днем – 16-21 градус.