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2 августа Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Жителей Башкирии ждут дождливые и прохладные выходные

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Жителей Башкирии ждут дождливые и прохладные выходные Фото: Валерий Шахов

УФА, 2 авг 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В предстоящие выходные сохранится дождливая и прохладная погода, сообщили синоптики республики.

По данным Башгидромета, сегодня в регионе пройдут дожди, местами небольшие, по северо-востоку до сильных. Ветер северо-западный умеренный, местами до сильного.

Температура воздуха днем – от 12 до 17 градусов.

3 августа в Башкирии прогнозируются местами небольшие дожди, по северу до умеренных. Ветер западный умеренный, порывы до сильного.

Температура воздуха ночью – 6-11 градусов, днем – от 14 до 19.

4 августа синоптики вновь обещают местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью, как и накануне – от 6 до 11 градусов, при прояснении до 1 градуса. Температура воздуха днем – 16-21 градус.

Теги: погода
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