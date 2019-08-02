Жители Башкирии могут получить консультацию по редким генетическим заболеваниям
Жители Башкирии могут получить консультацию по редким генетическим заболеваниям Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 2 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Жители Башкирии могут получить консультацию по редким генетическим заболеваниям. Региональная благотворительная общественная организация «Общество инвалидов, страдающих синдромом Хантера и другими формами мукополисахаридоза и иными редкими генетическими заболеваниями республики» организовала «горячую линию» с возможностью получить онлайн консультацию Дмитрия Затейщикова – заведующего кафедры терапии, кардиологии и функциональной диагностики с курсом нефрологии Центральной государственной медицинской академии.
Дмитрий Затейщиков возглавляет научное направление, посвященное изучению генетических аспектов сердечно-сосудистых заболеваний, прогнозированию риска неблагоприятных исходов и персонализации лечения на основе генетической информации.
Телефон «горячей линии» 8-937-151-32-12.