Башкортостан вновь занял второе место по количеству заявок на Президентские гранты

УФА, 1 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Башкортостан вновь занял второе место по количеству заявок на конкурс по предоставлению грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

Свои проекты в Фонд президентских грантов представили 7846 некоммерческих организаций из всех регионов страны. Больше всего проектов, исключая Москву и Санкт-Петербург, поступило из Волгоградской области – 379 заявок. От Башкортостана было подано 323 проекта, на третьем месте – Белгородская область с 283 инициативами.

Председатель Общественной палаты Башкирии Ольга Панчихина перечислила факторы, которые этому поспособствовали. Во-первых, дали стимул, настрой и соответствующий опыт региональные конкурсы для НКО Башкирии, организованные в 2019 году: это конкурс среди социально-ориентированных некоммерческих организаций по предоставлению субсидий и конкурс грантов главы Башкортостана на развитие гражданского общества. Во-вторых, большая работа проводилась в республике по консультированию оргнизаций, о том, как правильно подавать заявки на грант. Эту работу проводили Ресурсный центр НКО Аппарата Общественной палаты республики, отдел развития благотворительности Министерства семьи, труда и соцзащиты населения РБ, а также Общественный фонд развития города Уфа.

﻿«Учитывая, что в муниципальных образованиях республики не более 2-3 официально зарегистрированных НКО, это хороший результат для Башкортостана. Наши территории начали оживать, готовить проекты. Надеемся, что многие проекты наших некоммерческих организаций войдут в число победителей. Верим, что и проект Общественного фонда развития города Уфа «Конструктор сообществ» станет одним из них», — сказала общественница.

﻿«В Башкирии активный некоммерческий сектор, много опытных общественников реализующих социально значимые проекты, — отметил руководитель Ресурсного центра НКО Аппарата ОП РБ Дмитрий Казанцев. — Тем более с момента создания Ресурсного центра поддержки НКО Аппарата Общественной палаты РБ эта деятельность приобрела системный характер. Начиная с 2017 года в период проведения каждого нового конкурса президентских грантов мы организуем семинары, вебинары, предварительную экспертизу подаваемых заявок от общественных организаций. В команде Ресурсного центра создан экспертный клуб наставников из числа победителей прошлых грантовых конкурсов федерального и регионального уровней, которые помогают начинающим НКО подготовить социальный проект, проводят обучающие мероприятия по социальному проектированию. Также много лет в республике руководителям НКО воплотить свою идею в жизнь и подготовить качественные заявки на различные грантовые конкурсы помогают Общественный фонд развития города Уфы и Фонд поддержки и развития образования города Стерлитамака».

﻿«У наших НКО много идей, однако, далеко не у всех получается грамотно перевести эту идею в социальный проект, оценить необходимые ресурсы, определить критерии результативности и социальный эффект», — сказала победитель конкурса президентских грантов прошлых лет, директор Благотворительного фонда помощи детям и семьям «Наши дети» Ольга Власова,

Отметим, что во втором конкурсе президентских грантов 2018 года Башкортостан также занимал второе место в стране по числу заявок на участие.