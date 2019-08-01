«Мы формируем образ жизни» - организаторы республиканского проекта «Трезвое село»

Фото: Валерий Шахов













Фото: Валерий Шахов

УФА, 1 авг 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

«Мы формируем образ жизни. Мы за красивые, благоустроенные села, позитивную активность», — заявила о проекте «Трезвое село» заместитель председателя Госсобрания, председатель президиума Всемирного курултая башкир Эльвира Аиткулова.

В Башкирии продолжается республиканский конкурс «Трезвое село». Сегодня в конференц-зале агентства «Башинформ» кураторы и организаторы конкурса рассказали о его особенностях.

«Благодаря той публичной работе, которую ведет врио Главы республики, и активности, которая есть в селах, мы видим, что в борьбе с контрафактом Башкортостан находится на лидирующих позициях. За полгода изъято порядка 250 тысяч литров контрафактного алкоголя. У нас происходит всплеск общественной активности, и наш проект направлен на то, чтобы эту активность поддержать», — отметила Эльвира Аиткулова.

В течение всего конкурсного периода будет вестись просветительская деятельность, направленная на прекращение и законодательное запрещение рекламы и пропаганды употребления алкоголя и табака; оказана практическая помощь в освобождении людей от алкогольной, табачной и иной наркотической зависимости, а также от ложных представлений о допустимости употребления алкоголя, табака и других наркотиков; организованы курсы, конференции, форумы по проблемам оздоровления.

«Это вопрос отношения человека к себе, к своей семье. Никакие пагубные привычки не должны вредить людям, у нас очень много примеров, как злоупотребление алкоголем влияет на детей, молодежь. Нам нужно переходить на новые отношения и форматы. Мы не идем запретами, мы создаем другие условия — занятиями спортом, культурно-досуговыми возможностями», — сказал министр молодежной политики и спорта РБ Руслан Хабибов.

Член президиума ВКБ, куратор комиссии Исполкома ВКБ по вопросам демографии, здравоохранения и семьи Салия Мурзабаева привела невеселую статистику.

«Когда мы проанализировали заболеваемость и смертность в масштабах республики, то выяснилось, что в сельской местности смертность намного выше, чем в городах, особенно среди лиц мужского пола, среди лиц трудоспособного возраста. Поэтому решением оргкомитета взяты в первую очередь муниципальные районы», — отметила спикер.

Конкурс «Трезвое село» проводится среди сельских поселений муниципальных районов. Председатель Исполкома Всемирного курултая башкир Искандер Юлдашев рассказал о специальных акциях, рейдах в ходе конкурса.

«В ходе конкурса будут проводиться рейды по селам, районам для выявления и профилактики точек незаконной продажи алкоголя. Рейды планируется проводить совместно с участковыми, СМИ. Будут поощряться мероприятия по пропаганде трезвого образа жизни, в том числе сходы граждан», — сообщил Искандер Юлдашев.

К участию в проекте привлечены журналисты, звезды, личным примером пропагандирующие трезвый образ жизни. К решению проблемы подключаются не только общественники, но и органы местной и государственной власти с тем, чтобы затем были приняты необходимые законодательные акты или иные необходимые документы.

Журналист, член комиссии исполкома ВКБ по вопросам демографии, здравоохранения и семьи Мурат Лукманов отметил необходимость формирования привычки к здоровому образу жизни, правильному позиционированию своего образа в соцсетях. В борьбе за трезвость он предложил, что альтернативой застольям с алкоголем могут стать занятия спортом, чтение Корана в селах.

Прием заявок на районный этап конкурса «Трезвое село» продлится до 15 августа. Претенденты на звание «Трезвого села района» должны провести мероприятия по борьбе с алкоголизмом, вести просветительскую работу. Итоги первого этапа конкурса подводятся оргкомитетом муниципального района на основании оценки презентационных материалов участников. Предполагается и публичная защита проектов участниками.

Второй — республиканский этап конкурса будет проходить с 1 сентября 2019 года среди победителей муниципальных районов. Окончательные итоги конкурса подведут до 30 ноября, сообщили организаторы.

Прием заявок на республиканский этап конкурса начнется 1 декабря. Предполагается организация мероприятий в населенных пунктах — участниках конкурса, проведение публичной защиты презентаций и интернет-голосование для определения победителей конкурса.

В этом году организаторы будут оценивать участников конкурса и по публичной активности, распространению информации в СМИ и соцсетях. При публикации материалов, направленных на пропаганду трезвого образа жизни в социальных сетях, необходимо использовать хештеги #Трезвоесело2019, либо #Айыҡауыл2019 с обязательным указанием наименования сельского поселения и муниципального района Республики Башкортостан.

Проект — обладатель гранта по социальным проектам, оператором которого является Министерство семьи, труда и соцзащиты населения РБ в размере 1,85 млн рублей. Эта сумма распределяется на призы и на финальные мероприятия. Вопрос о том, где будет проходить награждение, — в Уфе или в селе-победителе, — на стадии обсуждения.

Победители конкурса получат дипломы Правительства Республики Башкортостан и целевое денежное вознаграждение:

первое место — 500 тысяч рублей;

второе место — 250 тысяч рублей;

третье место — 150 тысяч рублей.

Денежное вознаграждение по решению оргкомитета используется для развития сельского поселения. 12 населенных пунктов — финалистов конкурса награждаются дипломами Правительства Республики Башкортостан и денежным сертификатом в размере 25 тысяч рублей каждому. По итогам анализа активности интернет-пользователей в социальных сетях по установленным хештегам #Трезвоесело2019, #Айыҡауыл2019, оргкомитет определяет 20 активистов конкурса: учителя, журналисты, пенсионеры, работники культуры и спорта, которым присуждаются дипломы Правительства Республики Башкортостан и ценные подарки номиналом 10 тысяч рублей каждому.

Организаторами конкурса совместно со Всемирным курултаем башкир выступают Администрация Главы Республики Башкортостан, администрации муниципальных районов, министерства семьи и труда, здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики и спорта, Агентство по печати и СМИ. Ознакомиться с условиями конкурса можно на официальном сайте﻿ Всемирного курултая башкир.