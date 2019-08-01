Фото: glavarb.ru Радий Хабиров: В Башкирии 1 сентября все школы республики перейдут на «пятидневку» Фото: glavarb.ru

УФА, 1 авг 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

С 1 сентября все школы Башкортостана перейдут на пятидневную форму обучения. Об этом руководитель республики Радий Хабиров заявил сегодня во время «Образовательного часа». По его словам, учебный план останется прежним. Самое главное, зарплата у учителей не будет снижаться, а останется на прежнем уровне. Радий Хабиров обратил особое внимание министерства образования, чтобы «тематические субботы не превратились в «обязаловку», у детей должны быть два полноценных выходных, а вызывать их в школу ради галочки не нужно». По мнению руководителя региона, свой график работы должны поменять спортивные секции и культурные учреждения, чтобы у детей было больше возможностей заниматься в выходные спортом, посещать музеи и театры.

На третьем родительском форуме, который прошел в Уфе в мае, его участники озвучили свои предложения по проведению тематических суббот в школах, после их перевода на пятидневную форму обучения. В частности, прозвучали идеи семейных туристических походов или экологической субботы, когда можно приучать детей к раздельному сбору мусора, экономить природные ресурсы, прививать им любовь к животным и домашним питомцам. Во время культурной субботы для школьников можно организовывать походы в театры или музеи, устраивать литературные гостиные, где можно изучать произведения башкирских писателей. Еще один вариант, озвученный родительским сообществом — этно-суббота, во время которой можно проводить школьные и межшкольные межнациональные сабантуи, собирать родителей и детей на мастер-классы по их интересам. «Здоровую субботу» можно было бы посвятить урокам по стрессоустойчивости, психологии, здоровому питанию и здоровому образу жизни. Родители также считают, что обязательно должна быть «Патриотическая суббота», которую можно посвящать встречам с ветеранами Великой Отечественной войны и разного рода акциям.

«Суббота должна быть событием, школьники должны ее ждать с нетерпением, обсуждать прошедшие. Во многом это зависит не только от учителей, но и самих родителей», — отметил тогда Радий Хабиров.

Всего в течение учебного года предполагается проведение восьми тематических суббот из 32. Руководитель региона считает, что нужно грамотно продумать темы, чтобы они были интересны школьникам.