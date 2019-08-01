Фото: ИА «Башинформ» Спикер башкирского парламента не исключил возможности возврата налога на бездетность Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 1 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Спикер Госсобрания-Курултая РБ Константин Толкачев прокомментировал в своих соцсетях информацию о падении рождаемости в регионе. По сообщению Минздрава Башкирии, в республике в первом полугодии родилось 19622 ребенка — на 3,54 тыс. меньше, чем в январе – июне 2018 года.

«Еще несколько лет назад годовые цифры рождаемости республике были в районе 60 тысяч, а после войны, в 40-50-е годы превышали 100 тысяч человек. Конечно, проблема характерна практически для всех развитых стран, но хотелось бы, чтобы Башкортостан имел несколько иную статистику. Причина, видимо, кроется в менталитете современной молодежи, больше нацеленной на личностный рост. Необходимость семьи, детей, другие семейные ценности остаются на периферии интересов. Хотя с годами, конечно, понимаешь, что это далеко не так…», — написал Константин Толкачев.

Спикер Курултая заявил, что вопросы рождаемости и демографии получат первостепенное значение в период осенней сессии.

«Необходимы дополнительные меры поддержки семей с детьми, в том числе поощрение рождения первого ребенка. В особой поддержке нуждаются неполные семьи. Именно нежелание мужчины создать семью и нести ответственность за ребенка обычно толкает женщин на аборты. Гарантия социальной защищенности матерей-одиночек помогла бы избежать таких решений. Поскольку Конституция РФ провозглашает Россию социальным государством, не следует снимать с повестки вопрос о налоге на бездетность, который существовал в Советском Союзе вплоть до его распада. Хотя лично мне более близка идея уменьшения суммы уплачиваемых налогов для родителей».

Налог на бездетность был введен в 1944 году и подразумевал отчисление 6% с заработной платы в размере более 91 рубля у мужчин 20 – 50 лет и замужних женщин 20-45 лет. С имеющих проблемы со здоровьем и зарплату менее 70 руб. налог не взимался.

Применение налога на бездетность уже обсуждалось в современной России и было отвергнуто обществом и властями.