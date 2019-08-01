Фото: videoblocks.com Какие изменения ждут россиян с 1 августа Фото: videoblocks.com

УФА, 1 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

«Известия» сообщили об предстоящих с 1 августа изменениях в жизни россиян.

Индексация пенсий для работающих пенсионеров

С 1 августа в стране проиндексируют пенсии для работающих пенсионеров. Перерасчет выплат будет проводиться автоматически, никаких заявлений для этого подавать не потребуется. Однако претендовать на изменение размеров выплат смогут только те граждане пенсионного возраста, чьи работодатели в 2018 году выплачивали за них пенсионные и страховые взносы, отмечает издание.

Нормы провоза цветов и фруктов

С 19 августа законодательство, касающееся в том числе правил провоза в багаже и ручной клади цветов и фруктов, приведут в соответствие с нормами, которые уже действуют на практике.

Постановление правительства, в соответствии с которым уточнялись объемы, в которых цветы, а также свежие фрукты и овощи можно провозить через границу, опубликовано в конце июня. Согласно документу, для цветов, не имеющих фитосанитарных сертификатов, эта цифра составляет не больше трех букетов, для фруктов и овощей действует ограничение в 5 кг.

Штрафы за нарушение закона о «зарплатном рабстве»

Кроме того, с конца лета в России вводится ответственность за так называемое «зарплатное рабство»: случаи, при которых работодатель отказывается по просьбе сотрудника переводить средства на счета выбранного человеком банка.

Сам закон, по которому сотрудники имеют право выбирать, на какой счет им будет начисляться заработная плата, действует еще с 2014 года, и по нему работодатель в этой ситуации не имеет права отказать сотруднику.

Однако до сих пор на законодательном уровне не была прописана ответственность для компаний и предпринимателей, которые это требование не соблюдают. Сейчас этот пробел ликвидирован.

Штраф или срок за попытку помешать работе медиков

С 6 августа в силу вступают поправки в Административный и Уголовный кодексы, предусматривающие ответственность за попытки помешать работе медиков. Они были приняты в июле 2019 года.

В случаях, когда в действиях гражданина, пытавшегося воспрепятствовать работе медработника, не было уголовного состава, правонарушение будет квалифицироваться как административное, а виновному нужно будет заплатить штраф в размере от четырех до пяти тысяч рублей.

Не забыли и про водителей, которые отказываются пропускать машины «скорой помощи» — им будет грозить штраф в размере до пяти тысяч рублей или лишение прав на срок до одного года.

Если в результате этих действий — не важно, в какой форме человек пытался помешать работе медика, — был нанесен серьезный урон здоровью пациента, то речь будет идти об уголовной ответственности. Нарушителю может грозить до двух лет лишения свободы. В случае смерти пациента этот срок может увеличиться до четырех лет — в том числе, если речь идет о водителе, не пропустившем «скорую».

Смягчили долю: послабления для ипотечников и совместных собственников

Желающим оформить ипотечные каникулы с конца лета больше не потребуется платить госпошлину за то, чтобы внести изменения в единый государственный реестр недвижимости (это предполагает процедура оформления каникул). Правда, экономия будет небольшой — сейчас эта пошлина составляет 200 рублей.

Более значительными станут изменения, которые коснутся владельцев долевой собственности. Теперь при проведении части сделок, связанных с недвижимостью, которая находится в долевой собственности, можно будет обойтись без участия нотариуса при условии, что речь не идет о спорных ситуациях и все собственники достигли полного согласия.

Речь в первую очередь идет о сделках, касающихся заключения ипотечных договоров в ситуации, если собственники достигли между собой полного согласия. В частности, не нужно будет заверять у нотариуса договоры об ипотеке долей с кредитными организациями; также по упрощенной форме можно будет действовать при отчуждении или ипотеке всеми участниками долевой собственности своих долей в рамках одной сделки.

Предполагается, что это позволит сократить финансовые и временные затраты граждан там, где речь не идет о спорных случаях — тем более что такая форма собственности в России распространена.

В то же время сделки по отчуждению или договоры об ипотеке отдельных долей в праве общей собственности будут по-прежнему принадлежать нотариальному заверению.