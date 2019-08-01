Фото: Ксения Калинина МЧС по Башкирии предупреждает о тумане, дождях и шквалистом ветре до 21-26 м/с Фото: Ксения Калинина

УФА, 1 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

МЧС по Башкирии предупреждает о тумане на территории республики. По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 1 августа, утром и в первой половине дня местами по республике ожидается туман, видимость 500-1000 метров.

Главное управление МЧС рекомендует соблюдать правила безопасности в условиях тумана.

«Статистика дорожных происшествий указывает на то, что более трети всех самых серьезных автомобильных аварий происходит именно в условиях резкого снижения видимости, вызванного туманом. В условиях тумана стаж вождения и технические возможности даже самых передовых марок автомобилей сводятся к минимуму. При движении в тумане необходимо придерживаться правой стороны, и ни в коем случае не совершать обгон по встречной полосе», — отметили в МЧС.

1 августа по Республике Башкортостан прогнозируются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, шквалистое усиление ветра 21-26 м/с.