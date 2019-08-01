Радий Хабиров: Наша главная задача – оправдать доверие и надежды жителей Башкирии

УФА, 1 авг 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Членам «Единой России» надо учиться разговаривать с людьми, проявлять терпение и чуткость в общении с ними, быть внимательными. «Если вы что-то обещали, то это надо выполнять, пора возвращать свои долги», — сказал руководитель республики Радий Хабиров на встрече с партийным активом «Единой России», которая прошла вчера в Уфе.

«Самое главное богатство нашей республики – это единство народов, которые здесь живут. А наша самая главная задача – оправдать доверие и надежды жителей Башкортостана. Я сам этим занимаюсь каждый день и надеюсь, что и вы понимаете уровень задач, стоящих перед республикой», — сказал Радий Хабиров.

Руководитель региона рассказал, что в рабочих поездках по Башкортостану он получает большую дозу разных эмоций и каждый раз убеждается, что у нас сильная республика, которая гордится своей историей, природными ресурсами и своими жителями.

Радий Хабиров считает, что задача руководителя региона заключается не только в оперативном руководстве, но и в том, чтобы давать некие смыслы и определять стратегию развития.

«Надеюсь, я уже успел за это короткое время дать смыслы, придать активность республике. Наша команда должна вдохнуть новое в Башкортостан. Например, я бы хотел, чтобы «Единая Россия» активно присоединилась к истории «Мы своих не бросаем». Мы ее и дальше будем активно двигать и помогать каждому жителю республики, который попал в тяжелую жизненную историю. У нас в Башкортостане система взаимовыручки необыкновенно сильна и она формировалась столетиями», — отметил руководитель республики.

Радий Хабиров предостерег единороссов от формализма. Единственным мерилом совместной работы должна быть порядочность и работа на республику. Он также считает, что сегодня нужно закрыть все старые истории, конфликты и жить в позитивной среде, консолидировать людей вокруг хороших идей.

Руководитель региона рассказал и о позитивном отношении к республике со стороны руководства страны и федеральных властей.

«Нас уважают за нашу дисциплину, за то, что республика готова стать площадкой и опорой для внедрения федеральных инициатив, к нам с уважением относятся главы российских регионов. Я уверен, что у Башкортостана большое будущее», — сказал Радий Хабиров, завершая встречу с партийным активом «Единой России».